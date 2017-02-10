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Москва дала 1 млрд рублей на дороги Бердска и Новосибирской области

Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) подписано 7 февраля, сообщил министр транспорта и дородного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов. Из федерального бюджета Новосибирской области выделен 1 млрд рублей на реализацию в регионе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Глава регионального минтранса отметил, что данное соглашение дает возможность финансирования работ на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения на условиях софинансирования из областного бюджета. Соглашения с муниципальными образованиями (города Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово) о передаче областных средств в размере 1,005 млрд рублей частично уже подписаны. В настоящее время муниципалитетами проводятся торги на право выполнения дорожных работ.

Сергей Титов сообщил, что защита Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации, благодаря которой в регионе будет реализовываться приоритетное направление «Безопасные и качественные дороги», прошла в Росавтодоре в январе. В рамках реализации Программы в 2017 году в регионе планируется отремонтировать 100 км автодорог и ликвидировать 33 аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Новосибирской агломерации. Всего же за период действия Программы с 2017 по 2025 год предполагается отремонтировать 577 км автодорог и ликвидировать 71 участков аварийно-опасных участков улично-дорожной сети Новосибирской агломерации.

Напомним, что средства областного бюджета на реализацию мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в 2017 году распределены следующим образом: 320 млн рублей направлено городу Новосибирску, 120 млн распределены между городами-спутниками ядра Новосибирской агломерации – Бердском, Искитимом, Обью, р.п. Кольцово. Муниципалитетами предусмотрена доля софинансирования местных бюджетов. Кроме этого, на автодороги регионального и межмуниципального значения Новосибирской области будет направлено 565 млн рублей.

Что касается федеральных средств, то областному центру направлено 480 млн рублей, городам Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово – 120 млн рублей. Оставшиеся 400 млн рублей будут направлены на региональные и межмуниципальные автодороги.

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Москва дала 1 млрд рублей на дороги Бердска и Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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