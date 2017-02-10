Дмитрию Медведеву пообещали сделать скидку на галстуки — заявил владелец бренда Carlo Visconti Федерико Белли. Его фирма выпустила зеленый галстук с голубыми мопедами, в котором на прошлой неделе был замечен премьер. Дмитрий Медведев надел запоминающийся предмет одежды на заседание «Единой России» в Госдуме. Итальянский производитель впредь намерен обслуживать российского премьера «по высшему классу». Могут ли модные бренды заработать на пристрастиях политиков и как лидеры выбирают себе одежду, выясняли Юлия Кошкина и Лилия Пономарева.

Дмитрий Медведев не раз впечатлял общественность своими модными образами, но раньше внимание было приковано не к галстукам, а к обуви премьера. Например, известна его любовь к кроссовкам — политик появлялся на публике в моделях Nike Air Max и Adidas. Серые, синие или белые, но всегда с небольшими цветными вставками.

В прошлом году стилисты Дмитрия Медведева решили разбавить его деловой образ. В программе «Вести в субботу» премьер появился в черных «оксфордах» от Jimmy Choo стоимостью около 50 тыс. руб.

Зеленый галстук с голубыми мопедами — не из премиум-сегмента. Модель итальянской фирмы Carlo Visconti стоит около $40, еще $50 придется заплатить за доставку. Это не первый запоминающийся аксессуар Дмитрия Медведева. На одном из совещаний по нацпроектам его видели в нежно-голубом галстуке с цветочным рисунком.

Обычно политики предпочитают более консервативные модели, но, выбрав что-то оригинальное, они могут продиктовать новую моду, отметила коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян: «Если говорить о галстуках, то используются в первую очередь достаточно консервативные цветовые сочетания — это однотонный синий, бордовый, галстуки в мелкий горох, диагональная сдержанная полоска в сине-красно-белых тонах. С помощью этого предмета одежды можно выразить некую позицию или настроение, а можно, безусловно, выбрать какой-то ироничный галстук, они в моде достаточно давно. Приобщение российских мужчин к великолепным галстукам в горох произошло именно из-за Владимира Владимировича Путина».

По словам стилистов, мировые лидеры фактически загнаны в рамки делового стиля. Традионная форма одежды — костюм. Преимущество отдается английским или итальянским моделям. Российские политики предпочитают второй вариант. Например, Владимир Путин любит костюмы от Brioni, как киногерой Джеймс Бонд. Самые патриотичные лидеры — Дэвид Кэмерон, Сильвио Берлускони и Барак Обама — носят одежду производителей своих стран. Новый президент США Дональд Трамп покупает костюмы собственного бренда — всего $170 за пиджак и брюки.

Любовь политиков к определенным маркам одежды и обуви может поддержать продажи, считает директор модного дома Raschini Сергей Викулин. Однако много на этом не заработаешь, подчеркнул эксперт: «Связь тех или иных брендов с политиками достаточно условна и, мягко говоря, нереализуема. Политики, как правило, по своей сути должны быть дистанцированы от бизнеса. Вряд ли возможно получить согласие того или иного политика на использование его имени для рекламы бренда. Здесь, скорее, больше ограничений, нежели стимулирования. Хотя бренд становится более узнаваемым, и какие-то ассоциации и привязки положительно влияют. Но конверсию здесь достаточно сложно измерить».

Как отмечают эксперты, политикам нередко приходится корректировать свой имидж под давлением общественности. Например, в начале президентской карьеры Владимир Путин одевался очень строго. Западные имиджмейкеры даже подчеркивали, что российский лидер выглядит как участник похоронного процесса. Но в последние годы Владимир Путин все чаще стал отходить от традиций: галстуки красных оттенков сменяются синими, фиолетовыми и моделями с рисунком. Президента видели в горчичном пиджаке и даже в спортивном костюме.

Самые засекреченные модные образы — у лидера Северной Кореи Ким Чон Ына. Имя его портных — государственная тайна.

Источник: Ъ

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