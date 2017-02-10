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Дорогие любители и ценители дачного времени года! Приглашаем вас за подробным Лунным календарем на 2017 год с удобной раскладкой.
Благодаря календарю вы не только будете знать о днях посадки и подкормки, но и сможете присмотреть все необходимом для дачи в магазинах Бердска.
Календарь можно взять по адресам: К. Маркса, 24 (с правого торца), Ленина, 38 (коричневая входная конструкция). т. 2-15-51, 2-70-12.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [09:35]
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
[14:55] Для клиентов РОСГОССТРАХа приготовлено 30 тысяч доз иммуноглобулина
[14:45] «Вернуть фунфырики» со слезами просит Путина житель Новосибирской области
[14:15] Суд: Превысила полномочия при заключении концессии с «Багирой-М» мэрия Берд...
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