В Республике Башкортостан проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего. На мальчика обрушился снег во время прогулки, сообщили в республиканском управлении СКР.

В Уфе 11-летний мальчик играл в снегу, выкапывая тоннели. Он погиб от обрушения на него снежной массы. погибшего ребенка нашли его друзья-подростки, вышедшие гулять. Они и обратились за помощью к взрослым.

— Прибывшие спасатели извлекли тело ребенка, врачи констатировали смерть на месте происшествия, — отметили в следственном комитете. В настоящее время следователи проводят доследственную проверку — осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

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