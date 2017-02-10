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Функционал Федерального центра телемаркетинга рассчитан как на действующих, так и на потенциальных корпоративных клиентов оператора. Появление единого центра позволит небольшим компаниям дистанционно получить бОльшую часть услуг мобильной и фиксированной связи, в том числе подключить бесплатный номер 8-800, автосекретарь, сервис «мобильная реклама», оформить контракт на корпоративную связь и многое другое. Работа центра позволит МТС повысить адресность взаимодействия компании с предприятиями малого и среднего бизнеса — на основе анализа профиля потребления каждого клиента и отрасли компании, специалисты центра предложат клиенту наиболее выгодный и эффективный набор корпоративных сервисов связи.
Кроме того, клиенты малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на более плотную работу с менеджерами МТС, консультацию по вопросам заказа услуг компании в режиме онлайн. Представители корпоративных клиентов смогут не посещать офис МТС и тем самым экономить время. При этом компания может самостоятельно связаться со специалистами ФЦТМ – достаточно лишь позвонить на номер 88002507850, общий номер службы поддержки компании МТС 0990 (88002500990) или оставить заявку на сайте компании.
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