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«Беги или умри»: остановит опасную игру детей на дорогах ГИБДД Бердска

Бердская ГИБДД начала мероприятия, направленны на предотвращение опасных игр на дорогах, сообщила инспектор по пропаганде Виктория Белькова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во многих городах России и в социальных сетях начала набирать стремительные обороты игра «Беги или умри», которая провоцирует подростков перебегать дорогу прямо перед приближающимся транспортом.

В Бердске фактов участия несовершеннолетних в опасных играх на проезжей части не установлено, утверждает Белькова. Однако в целях предотвращения участия детей в играх подобного рода Госавтоинспекция города решила усилить меры по профилактике безопасности среди несовершеннолетних и провести комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Стоп игра!».

В среду, 8 февраля, на ул. Красная Сибирь в Бердске прошла пропагандистская акция «Ответственный водитель». Сотрудники ДПС останавливали водителей автотранспорта и предлагали им прослушать информацию об опасных играх подростков на проезжей части.

В свою очередь инспектор по пропаганде БДД напомнила водителям о том, что сейчас нужно быть особо внимательными, управляя автотранспортом, обращать внимание на обочины дорог и не превышать допустимую скорость движения. Водители, по оценке Виктории Владимировны, с пониманием отнеслись к существующей проблеме.

По окончанию беседы, каждый участник акции получил от сотрудников ГИБДД агитационную листовку, на которой содержится информация о детском дорожно-транспортном травматизме на территории Бердска за 2017 год, а также изображение знака «Осторожно дети!». Данный агитационный материал напомнит водителям об их ответственности и о необходимости соблюдать ПДД.

В феврале Госавтоинспекция Бердска планирует проведение ещё нескольких мероприятий, в рамках акции «Стоп игра!».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», опасной игрой «Беги или умри» озаботились на самом высоком уровне. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением на дорогах этой игры.

«Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей», — заявила омбудсмен. По мнению психологов, игра — это еще один способ подростков выделить себя из общей массы. Психологи предлагают больше контактировать с детьми, больше узнавать, чем они живут.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [09:25]

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Курьер.Среда.Бердск

[09:25] МТС будет дистанционно обслуживать малый и средний бизнес

[09:25] «Беги или умри»: остановит опасную игру детей на дорогах ГИБДД Бердска

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