Бердская ГИБДД начала мероприятия, направленны на предотвращение опасных игр на дорогах, сообщила инспектор по пропаганде Виктория Белькова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во многих городах России и в социальных сетях начала набирать стремительные обороты игра «Беги или умри», которая провоцирует подростков перебегать дорогу прямо перед приближающимся транспортом.

В Бердске фактов участия несовершеннолетних в опасных играх на проезжей части не установлено, утверждает Белькова. Однако в целях предотвращения участия детей в играх подобного рода Госавтоинспекция города решила усилить меры по профилактике безопасности среди несовершеннолетних и провести комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Стоп игра!».

В среду, 8 февраля, на ул. Красная Сибирь в Бердске прошла пропагандистская акция «Ответственный водитель». Сотрудники ДПС останавливали водителей автотранспорта и предлагали им прослушать информацию об опасных играх подростков на проезжей части.

В свою очередь инспектор по пропаганде БДД напомнила водителям о том, что сейчас нужно быть особо внимательными, управляя автотранспортом, обращать внимание на обочины дорог и не превышать допустимую скорость движения. Водители, по оценке Виктории Владимировны, с пониманием отнеслись к существующей проблеме.

По окончанию беседы, каждый участник акции получил от сотрудников ГИБДД агитационную листовку, на которой содержится информация о детском дорожно-транспортном травматизме на территории Бердска за 2017 год, а также изображение знака «Осторожно дети!». Данный агитационный материал напомнит водителям об их ответственности и о необходимости соблюдать ПДД.

В феврале Госавтоинспекция Бердска планирует проведение ещё нескольких мероприятий, в рамках акции «Стоп игра!».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», опасной игрой «Беги или умри» озаботились на самом высоком уровне. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение к руководству ГИБДД МВД РФ в связи распространением на дорогах этой игры.

«Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей», — заявила омбудсмен. По мнению психологов, игра — это еще один способ подростков выделить себя из общей массы. Психологи предлагают больше контактировать с детьми, больше узнавать, чем они живут.

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