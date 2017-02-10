Команда из Бердска завоевала третье место в полиатлоне, соревнования по которому завершились 5 февраля в рабочем поселке Чистоозерное. Это первые состязания в рамках зимних сельских спортивных игр в Новосибирской области. В Бердске считают, что дебют сложился вполне удачно.

Команда бердчан в составе пяти человек бегала на лыжах, стреляла и выполняла силовую гимнастику. За 4 минуты нужно было показать максимальный результат в отжиманиях и подтягивании.

Призовое место для нашего города завоевали: Екатерина Смирнова (9 место в личном зачете), Снежанна Гостеева, Николай Калинин (8 место в личном зачете), Дмитрий Бессонов и Иван Хоманов, который в личном первенстве стал третьим.

В первой группе по итогам командного зачета лидером в стал Татарский район, на втором месте — Искитим. Всего в состязаниях участвовало 10 команд. Во второй группе одержал победу Болотнинский район, серебряным призером стал Чистоозёрный район, бронзовым – город Обь.

Напомним, основные старты XXII зимних сельских спортивных игр пройдут в Бердске с 16 по 19 февраля. Наш город примет спортивные семьи, турнир по хоккею. На наших трассах определят сильнейших лыжников. В Бердске выступят команды по шахматам и шашкам, гиревому спорту, шорт-треку — всего представители восьми видов спорта. Приглашаем бердчан поддержать наши команды и приобщиться к спорту! Вход на соревнования свободный. Торжественная церемония открытия XXII зимних сельских спортивный игр Новосибирской области состоится 18 февраля в 10:00 в ЛДС «Бердск». Вход бесплатный! Подробнее об итогах читайте на нашем сайте позднее. Все файлы проверены, вирусов нет

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