Администрация президента США Дональда Трампа планирует всерьез взяться за проблему родильного туризма — распространенной практики, когда беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства. Согласно черновикам президентского распоряжения, попавшим в распоряжение издания The Washington Post, Белый дом хочет обязать Министерство внутренней безопасности и Государственный департамент США докладывать о мерах, которые они принимают для борьбы с этим феноменом. Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что так называемое право земли, гарантирующее гражданство всем детям, родившимся на территории США, должно быть отменено. ТАСС выяснил, как устроен бизнес родильного туризма и способен ли Трамп его уничтожить.

«Якорные младенцы»

«Какое сумасшествие: 7,5% всех родов в США происходят (в семьях) нелегальных иммигрантов, более 300 тыс. младенцев в год. Это необходимо остановить. Непозволительно и неправильно!» — такую запись Дональд Трамп оставил в Twitter в 2015 году. В своей предвыборной программе миллиардер указывал на то, что автоматическое получение гражданства для новорожденных в США является «крупнейшим магнитом для незаконной иммиграции», и потому эту практику надо упразднить. В то время многие не воспринимали всерьез президентские амбиции миллиардера, и никто не мог подумать, что спустя всего два года у Трампа действительно появится возможность оспорить «право земли», закрепленное в Конституции США 150 лет назад.

Подсчеты Трампа оказались не просто точны, но даже немного занижены: по данным Pew Research Center, только в 2008 году в Штатах родились 340 тыс. младенцев, у которых хотя бы один из родителей является мигрантом без соответствующего разрешения на пребывание в стране. Центр по изучению миграции (CIS) дает другой показатель: от 300 тыс. до 400 тыс. Все эти младенцы родились гражданами США, обладающими правом по достижении совершеннолетия (21 года) подать петицию о воссоединении со своими родителями. Таких детей называют «детьми-якорями» или «якорными детьми»: благодаря им целое семейство получает возможность легально «зацепиться» в США.

Порядка 70% нелегалов в США — это выходцы из Мексики, Эль-Сальвадора и Гондураса, то есть где-то 2/3 «якорных детей» происходят из семей латиносов. На втором месте — азиаты, составляющие около 8% нелегальных мигрантов (в основном это граждане Китая, Филиппин, Индии и Кореи). В семьях азиатских нелегальных мигрантов ежегодно рождаются около 25 тыс. «детей-якорей». Как правило, власти США редко депортируют их родителей, но создают им определенные трудности: например, в оформлении номера социального страхования и документов для посещения школы.

Впрочем, многие претенденты на американскую грин-карту поступают иным способом: они легально (с помощью туристических виз) приезжают в США, рожают там детей, а потом спокойно покидают Штаты. В этом и заключается феномен родильного туризма, побороть который администрации Трампа будет значительно сложнее, чем просто перекрыть въезд для нелегальных мигрантов. Дело в том, что ни один закон не дает американским посольствам или сотрудникам пограничных служб право отказывать беременным женщинам в посещении страны только потому, что они «в положении». Правонарушением считается только такая ситуация, при которой женщина скрывает от властей свои истинные намерения, то есть в качестве цели поездки указывает не «получение медицинских услуг», а просто «туризм». В подобных случаях будущие мамы делают все, чтобы не быть пойманными: приезжают в США на ранних стадиях беременности, надевают свободную одежду на таможне, чтобы спрятать живот, и так далее.

Подсчитать точное число таких «туристов» практически невозможно. Если сопоставить показатели всеобщей переписи американцев с числом всех иностранок, родивших ребенка на территории США в 2015 году, то разрыв составит 36 тыс. женщин — примерно столько женщин приехало в США, чтобы родить, но затем покинуло страну. В большинстве своем это китаянки, жительницы Восточной Европы (в первую очередь России), а также гражданки Нигерии. Реальные показатели по числу «туристок» из этих направлений могут быть намного больше: по данным СМИ, только в 2014 году 60 тыс. китаянок прилетели в США, чтобы родить ребенка на американской земле. Популярность таких туров среди китайцев возросла после выхода фильма «В поисках мистера Совершенство», героиня которого отправляется в Сиэтл ради родов.

К слову, эта лента очень точно описывает реалии китайского родильного туризма. Организаторы поездок советуют женщинам прилетать на третьем месяце беременности, чтобы не попасться таможенникам, и при этом не раскрывать своей настоящей цели визита. По прибытии в США китаянок встречают водители и отвозят их в частные пансионаты, где созданы все условия для будущих мам. Стоимость такого тура может составить до $60 тыс. Она включает в себя оформление визы, трансфер, проживание, а после рождения ребенка — услуги нянечек, помощь с получением свидетельства о рождении и другие опции. Для борьбы с такими пансионатами американские правоохранители устраивают специальные рейды, направленные на вычисление владельцев и организаторов этого «серого» бизнеса. До ареста самих женщин в практике полицейских пока не доходило.

Россияне в Майами

Родильный туризм также переживает бум в России: с помощью одного поискового запроса можно найти десятки контор, блогов и пабликов, предлагающих россиянкам роды в Штатах. В основном они зарегистрированы в США, а в Москве и других крупных городах РФ работают их представители и кол-центры. Самое популярное среди россиян направление — Майами, штат Флорида. Считается, что там наиболее благоприятный климат, хорошая экология и продвинутые клиники. Цена за один тур варьируется в зависимости от компании и услуг, которые она предлагает. Например, одна из фирм предоставляет клиентам сразу четыре пакета на выбор: от «Оптимального» за $6,9 тыс. до «Эксклюзивного» за $49,9 тыс. При этом, по словам организаторов туров, с учетом визы, аренды квартиры на четыре месяца, услуг врача-гинеколога, госпиталя, педиатра, а также транспортных и переводческих услуг итоговый ценник составит не менее $32 тыс. — вне зависимости от того, поедет ли женщина самостоятельно или же воспользуется услугами сопровождающей компании.

Рекламируя свои услуги, руководители таких фирм говорят, что в США необходимо рожать не только ради американского паспорта: «Многие едут за качественным медицинским обслуживанием, у многих есть негативный опыт предыдущих родов (в России, на Украине) или неудачных попыток ЭКО». В отличие от своих китайских коллег, российские родильные туры работают «по-белому», то есть оформляют своим клиентам визу категории B2 с целью прохождения медицинского лечения, а не туристическую. «Мы настоятельно рекомендуем иметь при прохождении миграционного контроля (и на собеседовании в консульстве при получении визы) приглашающие документы от медучреждения и доктора, а также документы, подтверждающие ваши намерения самостоятельно оплатить медицинские услуги, — пишут организаторы туров. — Любителям обращаться за бесплатной социальной помощью за счет американских налогоплательщиков в США не рады, как и в любой другой стране».

Тем не менее некоторые услуги, предоставляемые такими агентствами, американские власти считают нелегальными. Например, в сентябре 2016 года широкую огласку получила программа AmeriMama, за которой стояла администрация клиники Meаdowlands в Нью-Джерси. В русскоязычной группе в Facebook сотрудники AmeriMama за $8,5–27,5 тыс. предлагали не только услуги по сопровождению родов, но и услуги по оформлению бумаг на гражданство, паспортов и виз для ребенка. Американские чиновники посчитали, что таким образом коммерческая клиника занималась торговлей американским гражданством. В итоге программа AmeriMama прекратила существование и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

Освещение подобных случаев в СМИ только подогревает недовольство граждан США родильными туристами, поскольку социальное обеспечение каждого младенца в США в конечном счете ложится на плечи американских налогоплательщиков. Опросы показывают, что 65% американцев выступают против автоматического присвоения гражданства новорожденным. При президенте Трампе их чаяния могут быть услышаны, однако для этого придется поменять основной закон страны.

Поменять конституцию

Как отмечает фактчекинговый сайт PolitiFact, угроза от родильного туризма в США сильно преувеличена и, по сути, была раздута несколькими сенаторами-республиканцами. Практика показывает, что бóльшая часть «якорных детей» рождается в семьях мигрантов, которые уже находятся в США или планируют там остаться, тогда как доля детей, появившихся в результате «родильных туров», ничтожна. Однако в консервативных кругах давно зреет желание решить проблему «якорных детей» раз и навсегда. Единственный способ это сделать — скорректировать 14-ю поправку к Конституции США, ратифицированную в 1868 году после Гражданской войны Севера и Юга. В то время главной целью поправки было уравнять в правах недавно освобожденных рабов и их родившихся в Америке детей, но затем сфера действия поправки расширилась на всех новорожденных в США.

Все лица, рожденные в США или получившие там гражданство и подчиняющиеся законам страны, являются ее гражданами и гражданами того штата, где они проживают. Ни один штат не вправе проводить и применять законы, которые ущемляли бы граждан США в правах; ни один штат не вправе лишать гражданина права на жизнь, свободу и собственность в ином порядке, чем в предусмотренном законом Четырнадцатая поправка к

Конституции США

При президенте Бараке Обаме ряд консервативных конгрессменов уже пытался вынести на рассмотрение вопрос о внесении изменений в 14-ю поправку, но тогда попытка не увенчалась успехом. Заново эту проблему может поднять нынешний президент Дональд Трамп, у которого есть две опции: 1) вынести вопрос о корректировке 14-й поправки на рассмотрение Конгресса; 2) выпустить президентские указы, меняющие правила получения гражданства. В обоих случаях этот вопрос окажется в юрисдикции Верховного суда, который в конечном счете и будет решать, возможно ли поменять конституцию или нет. «И на этом этапе все будет решаться тем, с какой ноги встанет верховный судья Энтони Кеннеди и сможет ли Трамп назначить своего человека в Верховный суд», — пишет The Hill. Одним словом, даже если Трамп предпримет попытку отменить «право земли», сделать это будет крайне сложно, и данный процесс может затянуться на годы. Не говоря уже о сопротивлении в Конгрессе со стороны партии демократов.

Стоит добавить, что «право земли» действует в 30 государствах планеты (из 194 существующих на сегодняшний день), но только США и Канада в этом списке являются развитыми странами. Раньше этой политики придерживались и другие государства Нового Света — Австралия и Новая Зеландия, также возникшие из иммиграции и заинтересованные в наращивании своего населения. Однако обе страны впоследствии отказались от «права земли». Руководство Канады в 1990-х прорабатывало возможность скорректировать закон так, чтобы хотя бы один из родителей новорожденного ребенка был гражданином либо резидентом страны, однако в результате эта идея была отброшена.

Для желающих прописаться в другой стране за счет своего ребенка есть одно утешение: даже если в Северной Америке отменят или скорректируют «право земли», оно по-прежнему продолжит действовать почти во всех странах Латинской Америки. Так что не исключено, что в будущем вместо Майами «родильные туры» начнут предлагать новые направления, такие как Бразилия, Коста-Рика или, например, Гондурас.

Источник: ТАСС

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