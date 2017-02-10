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Госдума отказалась отдавать санкционку нуждающимся

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который допускает безвозмездную передачу санкционной продовольственной продукции на социально значимые нужды.

Документ устанавливает, что запрещенные к ввозу на территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие надлежащего качества, соответствующие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые произведены в странах, принявших решение о введении экономических санкций в отношении РФ, подлежат безвозмездной передаче на социально значимые нужды.

Данная мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, пояснял ранее автор законодательной инициативы, сенатор Антон Беляков. Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды также будет соответствовать внутренним, социально-экономическим запросам России, полагает он.

Однако комитет по экономполитике обращает внимание, что положения законопроекта не согласуются с законом «О специальных экономических мерах» и принятыми в соответствии с ним указами президента РФ, а также законом «О таможенном регулировании в РФ, передает РИА Новости. Кроме того, законопроект не содержит четкого механизма реализации безвозмездной передачи товаров на социально значимые нужды и не определяет, что к таким нуждам относится.

Сейчас запреты на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия устанавливаются на основании закона «О специальных экономических мерах» и носят подзаконный и временный характер. А вопросы обращения в федеральную собственность ввозимых в РФ товаров, основания и порядок распоряжения ими, а также задержанными товарами, не являющимися предметами административных правонарушений или преступлений, порядок задержания и изъятия этих товаров регулируются законом «О таможенном регулировании в РФ».

Новости smi2.ru

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Госдума отказалась отдавать санкционку нуждающимся

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 10 февраля 2017 г. [07:45]

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