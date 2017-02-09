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Украл артезианские скважины мэр муниципалитета в Иркутской области

В Иркутской области задержан мэр муниципального образования по подозрению в мошенничестве, сообщили в четверг, 9 февраля, в региональном управлении Следственного комитета.

Иркутский СК продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения мошеннических действий работниками коммерческой организации, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества.

Предварительным следствием установлено, что бывший директор и учредитель одной из коммерческих организаций Александр Величко в 2013 году путем мошенничества оформил право собственности на объекты недвижимости – артезианские скважины (без осуществления их фактического строительства) на территории города Тайшета Иркутской области. Он заведомо знал, что еще в 2005 году они были построены за счет субсидии, полученной администрацией Тайшетского городского поселения из средств бюджета Иркутской области, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

В 2016 году Величко был избран мэром муниципального образования «Тайшетский район».

— 9 февраля сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления он был задержан. В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения, — рассказали в ведомстве.

Как сообщает сайт местных коммунистов, мэром Тайшетского района Величко избранн мэром при поддержке КПРФ. в одном из последних пред задержанием интервью он вспомнил былое величие района. И посетовал, что «за последние годы муниципалитет сильно сдал свои позиции». Велично поделился планами по выходу из кризиса.

Новости smi2.ru

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Украл артезианские скважины мэр муниципалитета в Иркутской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [18:50]

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