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Полмиллиона рублей стоит год уборки в полиции Бердска

Отдел МВД по Бердску объявил конкурс на заключение контракта по уборке зданий полиции и ГИБДД.

Первоначальная цена контракта — 550 000 рублей. За эту сумму подрядная организация должна ежедневно мыть полы, протирать окна и мебель, выносить мусор и выполнять другую клининговую работу.

В документах указано, что общая площадь обслуживаемых помещений составляет более 3,5 тыс. кв. метров. По условиям контракта, каждый день в зданиях полиции и ГИБДД должен находиться один дежурный, который будет поддерживать чистоту по мере необходимости.

К участникам аукциона предъявляются определенные требования. В частности, все уборщики должны иметь российское гражданство или иностранное, но с патентом на трудовую деятельность в России. Кроме того, подрядчик должен учитывать, что работать ему придется в том числе на режимных объектах (например, в изоляторе временного содержания). А это значит, что необходимо соблюдать особые правила.

Подписываемый контракт на уборку будет действовать год.

В 2016 году «Курьер. Среда. Бердск» писал, что полгода уборки полицейским обошлись в 390 000 рублей. Притом в прошлогоднем контракте достаточно подробно описывались не только требования к подрядчику, но и к материалам. Например, твердое мыло «должно защищать, увлажнять, не выщелачивать и не раздражать кожу при частом использовании, не вызывать аллергии, должно обладать приятным запахом» — так было указано в документах. В этом году таких требований в техзадании не прописано.

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Полмиллиона рублей стоит год уборки в полиции Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [17:10]

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