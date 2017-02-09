Жительница аварийной двухэтажки № 3 на ул. Кирова хвастается зимней «обновкой» — снеговой лопатой. Инструмент пенсионерка раздобыла, когда доступ в подъезд преградили сугробы. Порядок наводят вместе с соседкой Ириной Елисеевой. Они — одни из последних обитателей дома, который должен был отправиться под снос еще летом 2016 года. Но Елисеевы, Жуковец и еще одна семья остались в своих «трешках»: они наотрез отказались переезжать в квартиры с унитазом на пороге в новостройке Раздольного.

Муниципальная управляющая компания, которая пришла на смену обанкротившемуся «Салюту» и должна наводить порядок по их адресу, давно не наведывается к ним, уверяют несостоявшиеся переселенцы. В подъездах — следы пьяных посиделок проходимцев и дыры в прогнившем поле, с крыши свисает снеговая шапка. Хозяйки сами чистят двор, моют лестничные клетки и закрывают подручными средствами прорехи в тамбуре. Но деньги за содержание жилья они платить обязаны, считают домоуправители.

Недавно Надежде Жуковец пришло письмо из коллекторского бюро. Отправитель сообщает, что она должна УК «ЖКХ» более 12 тыс. рублей за «создание необходимых условий для комфортного проживания», иначе скоро ее ждет тяжба и прочие неприятности. Но злостной неплательщицей себя бердчанка не считает: она исправно оплачивает свет, воду и другие начисления и отказывается от квитанций лишь за то, чего нет.

— Начиная с марта 2016 года УК «ЖКХ» делает начисления по содержанию жилья. Собственники жилья не поставлены в известность, не было проведено собрание. Эти начисления необоснованны. Ни один из пунктов по содержанию не выполнен. Ни один из жильцов не подписывал акты выполненных работ. Мы сами все делаем, ремонтируем, заменяем лампочки, — возмущается Надежда Павловна и недоумевает: «У нас до сих пор нет договора с УК «ЖКХ»!»

Даже отходы, жалуются последние жители ветхой двухэтажки, вывозят не их коммунальные опекуны. «Мусор вывозят так: месяц — «Уют», месяц — «Монолит», «Вымпел», который вообще на Микрорайоне», — рассказывают Жуковец и Елисеева.

В статью «содержание общедомового имущества» входят такие пункты: санитарное содержание придомовой территории, эксплуатация и техническое обслуживание инженерных коммуникаций, техническое обслуживание и мелкий ремонт конструктивных элементов дома, аварийно-диспетчерское обслуживание, вывоз мусора, расчетно-кассовое обслуживание и управление, разъяснили взбунтовавшимся семьям в домоуправлении. И оно свою работу выполняет, уверен директор Андрей Гусев.

— У них делаются начисления, принимаются заявки при возникновении проблем каких-то, — пояснил «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Борисович, хотя и признал, что уборщица на этот адрес не заходит. — По подъездам — технички там на данный момент нету, а по дворам — не могу сейчас сказать, но снег с крыши там точно срезали, потому что там была опасная ситуация. С крышей мы еще будем заниматься.

На том, что оставшиеся под ветхим кровом бердчане должны платить за услуги коммунальщиков, настаивают и чиновники от ЖКХ. «Действия УК по начислению платы по содержанию жилья не противоречат действующему законодательству», — отвечает вице-мэр Бердска по городскому хозяйству Лариса Степанова на письмо жителей дома № 3.

С мнением начальства солидарен и Владимир Захаров, руководитель управления ЖКХ: «УК все равно несет затраты по обслуживанию. И противопаводковые мероприятия на них «висят», и сосульки, и снег на крыше. Пока люди там живут, они должны платить. И, мое мнение, они должны платить полностью за содержание дома».

Чиновники советуют жильцам аварийного дома обратиться в суд, если они считают начисления незаконными. Но, скорее всего, хозяевам квартир самим придется отвечать перед законом. По словам Андрея Гусева, УК «ЖКХ» будет вынуждена взыскать долг через органы правосудия. Обитатели двухэтажки тяжбы не хотят, но готовы отстаивать свое мнение перед лицом Фемиды.

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