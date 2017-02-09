Дорогие любители и ценители дачного времени года! Приглашаем вас за подробным Лунным календарем на 2017 год с удобной раскладкой.

Благодаря календарю вы не только будете знать о днях посадки и подкормки, но и сможете присмотреть все необходимом для дачи в магазинах Бердска.

Календарь можно взять по адресам: К. Маркса, 24 (с правого торца), Ленина, 38 (коричневая входная конструкция). т. 2-15-51, 2-70-12.

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