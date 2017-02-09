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Автор: Полина Спицина, 13 лет
Моя бабушка — Нина Петровна Губина, ей 55 лет.
Что ты знаешь о нашем роде? Есть ли семейное древо? Наш род начался в 15 веке в Белоруссии, на границе с Польшей. Семейного древа нет, но несмотря на это вся семья знает предков.
Когда наши предки переехали в Бердск? С какого года живешь сама? Сама переехала в чудный город Бердск для поступления в техникум, в 1979 году, и осталась жить до сих пор.
Почему здесь живешь, чем тебе нравится Бердск? Живу здесь, потому что в городе дети и внуки. Нравится Бердск, потому что здесь красиво, уютно, спокойно. Этот город самый любимый.
Самое яркое воспоминание детства? Воспоминаний у меня много! Как-то, помню, мы с друзьями ходили на речку и марлей ловили гальянов и поджаривали их на разведенном нами костре. Еще помню как однажды мы с моими сельскими друзьями пошли в ближайший лес и там заблудились. А еще ходили в поход, развели костер и поставили палатки, мы готовили обед. Было очень весело!
За что себя можешь похвалить, когда тебе было 20 лет? В 20 лет родила любимую дочь и добилась хорошего успеха на БЭМЗе. В своем цехе была мастером.
Изменила бы что-нибудь в жизни? Мне нравится жизнь в нашем городке, и я бы ничего не меняла в своей прекрасной жизни.
Что бы ты посоветовала нынешним 20-30-летним? Молодому поколению я бы посоветовала быть терпеливыми и не комплексовать.
О чем мечтаешь? Мечтаю поехать с дедушкой в Санкт-Петербург, посмотреть этот прекрасный по-своему город.
Почувствовать себя в роли журналиста может каждый желающий. Для этого вышлете текст и фото бабушки и дедушки с вами на почту bkurer@mail.ru с указанием в теме письма «История моих дедушки и бабушки». Или принесите всю информацию в редакцию: К. Маркса, 24 (с правого торца). По всем вопросам звоните по т. 3-00-10. Успехов в работе!
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