Из-за серьезных проблем с кишечником 78-летняя бердчанка Людмила Казанцева не может обходиться без калоприемников. Это такие мешочки, куда собираются кишечные массы. Людям, которые не могут ходить в туалет привычным способом, они жизненно необходимы.

Калоприемники положены Людмиле Васильевне бесплатно, как инвалиду третьей группы. Но с декабря 2016 года она вынуждена покупать их самостоятельно. А они стоят недешево. В месяц выходит более 5000 рублей.

Инвалидность Казанцева получила только 1 декабря 2016 года. Говорит, что на оформление всех бумаг потратила почти полгода. Тогда же ей выдали уведомление о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации от Фонда социального страхования РФ. Согласно этому документу, Людмиле Васильевне положены бесплатно калоприемники (30 штук в месяц), защитный крем и очистительные салфетки. Но ничего из этого перечня инвалид так и не получила.

— Еще ни разу не получала. Вот сегодня была в соцстрахе, а мне сказали, что, возможно, в конце первой декады — в марте или апреле — поступят калоприемники, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Казанцева.

Ждать еще месяц пенсионерка не может. Конечно, она вынуждена будет покупать калоприемники самостоятельно. Но она не понимает, почему необходимые средства поступают в Бердск с такой задержкой.

Директор бердского филиала Новосибирского отделения ФСС Елена Ягелло рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что в этом году в плановом порядке проведены все конкурентные процедуры и 8 февраля заключен контракт на поставку калоприемников. По условиям контракта, поставщик обеспечит ими всех нуждающихся в течение месяца.

— Без технических средств бабушка не останется. Ей все привезут в полном объеме, — подчеркнула Елена Юрьевна.

В фонде признают, что инвалид не всегда может сразу получить технические средства из-за сроков конкурсных процедур, определенных законом. Но Казанцева имеет право на компенсацию. Для этого ей необходимо предоставить чеки на покупку спецсредств в ФСС. Таким образом, права инвалида не ущемляются.

В 2016 году «Курьер. Среда. Бердск» писал о задержке калоприемников. Кроме того, несвоевременно бердчане получали подгузники. Причина была та же самая — сроки конкурсных процедур не позволяли ускорить процесс.

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