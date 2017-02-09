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Росгвардию вооружат до зубов

Росгвардия должна быть по максимуму вооружена самым современным оружием, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«Росгвардия должна быть вооружена до зубов современным оружием», — сказал Рогозин журналистам в четверг, отметив, что служба постоянно «воюет», так как выполняет задачи по предотвращению террористических угроз.

«Оружие Росгвардии должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения», — добавил вице-премьер.

Он отметил, что важная часть в действенности службы — нелетальное оружие.

В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Нацгвардии сообщили, что для Росгвардии разрабатывают разведывательные роботы.

«Ведется разработка и внедрение многофункциональных, универсальных и роботизированных разведывательных (разведывательно-ударных) систем и комплексов», — говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в «Интерфакс».

Кроме этого, по данным департамента, для Росгвардии проектируют комплекс стрелкового оружия, включающий в себя помимо стрелковой части также боеприпасы и прицельную часть. Отдельно ведется также разработка единого унифицированного бронежилета и защитного шлема.

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Росгвардию вооружат до зубов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [15:35]

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