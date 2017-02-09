Когда началась Великая Отечественная война Нине Топке (Смирновой) было 6 лет. Вместе с папой, мамой, бабушкой, сестренкой и братишкой она жила в Кировском районе Ленинграда. Глава семьи Александр Смирнов был кадровым военным. Участвовал в войне с финнами.

Кировский завод, на котором работал Александр Николаевич начальником ПВО, был частично эвакуирован в Челябинск. Смирнов остался в Ленинграде — руководил ремонтом танков. Мама Нины рыла окопы. А за детьми следила бабушка.

— После голодной блокадной зимы отец настоял, чтобы мы эвакуировались. Эшелон, в котором мы хотели уехать из города, разбомбили немцы. Мы вернулись в Ленинград, вспоминает 81-летняя бердчанка.

Второй раз семья Смирновых отправилась в эвакуацию уже по льду Ладожского озера. Две женщины и трое детей, глава семьи остался в блокадном городе, прибыли в Свердловскую область. Дальше их отправили в Пышминский район. Домом для ленинградцев на некоторое время стала развалюха в бедной деревушке Пылаево. Мама Нины устроилась на работу в колхоз.

Ленинградцы жили впроголодь.

-Однажды я пошла в бор, надеясь, что найду хоть что-нибудь съестное. Сколько не ходила по лесу — сплошь одна сухая трава. Не заметила, как заплутала. Долго искала дорогу и наконец вышла к речке Пышме, как раз туда, где она впадала в бурный Урал. И тут увидела дедушку. Он сидел на пеньке и чистил очень красивые белые грибы. Я пожаловалась старичку на то, что заблудилась. А он показал мне дорогу к деревне. Когда я опять вошла в лес, то увидела кусты смородины. Все ветки были усыпаны крупной ягодой. Я наломала веток и пришла домой. Рассказала бабушке о произошедшей истории. Она внимательно выслушала меня. Покачала головой. И строго-настрого запретила ходить в тот лес. Бабушка была уверена, что я оказалась в параллельном мире, — вспоминает о мистической истории Нина Топка.

Дети в деревне были такими голодными, что даже ели молодые побеги конопли. А росло ее видимо-невидимо. Когда конопля созревала, ее сушили, топтали ногами, выбирали семена. Потом их мололи и употребляли в пищу. Из стеблей конопли плели рядно.

Александр Смирнов выжил в блокадном Ленинграде. Семья к нему вернулась после Победы 1945 года. Дом, где они жили до войны, был разрушен. Смирновы поселились в уцелевшем от бомбежек соседнем доме. Вскоре мама Нины умерла.

Нина Смирнова пришла работать на Кировский завод, где продолжал трудиться ее отец. Стала секретарем комсомольской организации лаборатории.

По призыву комсомола нужно было ехать на освоение целины. Пришла разнарядка на трех человек. На собрании Нина сказала об этом своим комсомольцам. А они заявили: сначала езжай сама, а мы отправимся за тобой. Так Нина Смирнова одна по комсомольской путевке отправилась на целину. В Казахстан. В Павлодаре окончила курсы трактористов. Работала прицепщиком на тракторе. На целине встретила своего будущего супруга. Он работал шофером. Заочно окончила техникум и получила профессии бухгалтера и агронома-семеновода. В Казахстане родила троих детей. Они выросли и уехали на родину мамы — в Ленинград.

В 90-е годы Нине Топке самой пришлось возвращаться в город детства. Остановилась у сестры. Торговала на рынке кассетами. Нину Александровну никак не хотели прописывать в городе на Неве, мол, иностранка. Несмотря на то что родилась в Ленинграде. Блокадницу чуть не депортировали в Казахстан.

— Спасибо Валентине Матвиенко (бывшему губернатору Санкт-Петербурга, — прим. ред) за восстановленную справедливость. Мне выдали паспорт с ленинградской пропиской, знак «Жителю блокадного Ленинграда», медаль «300-летие Санкт-Петербурга», — говорит блокадница.

Некоторое время Нина Александровна жила у сына в Кингисеппе. В 2013 году сына не стало, и Топка уехала к дочери в Бердск.

Теперь у 81-летней бердчанки 8 внуков и 5 правнуков. Две внучки живут в Санкт-Петербурге. Одна работает на таможне в Кировском районе, другая — доктором в клинике.

Сейчас Нина Александровна прикована к постели. Но она не перестает радоваться жизни. Ведь о ней заботятся любящие дочь и зять.

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