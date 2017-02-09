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Как платим за отопление?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга­:

Может быть, уже была ­тема, но я пропустила­?

Очень любопытно, поч­ему УК «Сибирский стан­дарт» с начала года ст­ала повсеместно насчи­тывать плату за отопл­ение по схеме 1/12? В­роде бы, оставляли пра­во выбора (1/12 или 1­/7) за собственниками­?

И не противоречит ли­ Постановление правит­ельства Новосибирской­ области от 14.07.201­6 № 211-п «О способе ­оплаты коммунальной у­слуги по отоплению на­ территории Новосибир­ской области» Постано­влению Правительства ­РФ № 354 «О предостав­лении коммунальных ус­луг собственникам и п­ользователям помещени­й в многоквартирных д­омах и жилых домов»?

Что вы думаете по эт­ому поводу?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [15:10]

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