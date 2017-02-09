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Может быть, уже была тема, но я пропустила?
Очень любопытно, почему УК «Сибирский стандарт» с начала года стала повсеместно насчитывать плату за отопление по схеме 1/12? Вроде бы, оставляли право выбора (1/12 или 1/7) за собственниками?
И не противоречит ли Постановление правительства Новосибирской области от 14.07.2016 № 211-п «О способе оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории Новосибирской области» Постановлению Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»?
Что вы думаете по этому поводу?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [15:10]
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