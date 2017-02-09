Похолодание, усиление ветра, снег и метели придут в Новосибирскую область 10 февраля. На дорогах ожидаются снежные заносы и гололедица. По данным синоптиков, в субботу, 11 февраля, в Бердске произойдет резкое понижение температуры воздуха днем до -22, ночью до 26 градусов ниже нуля. В воскресенье обещают усиление мороза. Днем будет минус 25, ночью — до -31.

Неблагоприятная погода сохранится до следущей недели и может спровоцировать резкий всплеск бытовых пожаров, обрывы линий связи и электропередачи, а также затруднения дорожно-транспортной обстановки, предупреждают в МЧС.

В морозы жители начинают сильнее топить печи, чаще включать обогреватели и нередко забывают об осторожности – все это при условии несоблюдения правил пожарной безопасности приводит к серьезным возгораниям.

Пожарные напоминают, что обогреватели должны устанавливаться на свободном месте — вдалеке от мебели и штор. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов. И ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей. Выполнение этих правил поможет избежать пожара.

В непогоду сотрудники МЧС рекомендует воздержаться от дальних прогулок на природу, особенно в одиночку, и поездок за пределы населенных пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости. В сильные морозы выезжать можно только в случае крайней необходимости, желательно пользоваться общественным (междугородним) транспортом.

— Будьте внимательны, под действием осадков возможны обрывы и повреждения линий связи и электропередач. Родителям необходимо следить за досугом детей, — подчеркнули в региональном управлении МЧС.

О возникших происшествиях в Бердске необходимо сообщать по телефону 2-18-18 (Единая дежурная диспетчерская служба) или 101.

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