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Член палаты представителей США демократ Тед Лью сообщил, что подготовил законопроект, в соответствии с которым в Белом доме должен работать штатный психиатр, пишет газета Huffington Post.
«Если есть какие-то вопросы по поводу душевного здоровья президента США, что может быть более удачным способом обеспечить лечение президента?» — заявил Лью газете.
Конгрессмен обратил внимание на использование президентом слов «смерть и разрушение», «фейковые новости» и «зло» и добавил, что размещать твиты на эти темы круглые сутки «ненормально».
Лью сообщил, что представит свой законопроект уже на следующей неделе.
Источник: РИА Новости
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [14:35]
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