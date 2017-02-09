Итоги недели: Общий вес группы — 770,25 кг. За неделю участницы сбросили 12,45 кг. 804,05 кг — общий вес группы на начало проекта.

Каждый из нас мечтает быть стройным и красивым. Особенно это касается представительниц прекрасного пола. Подтянутая фигура — мечта любой женщины. Битва с лишними килограммами в проекте «Худеем с мастерами» продолжается. Девять смелых горожанок ежедневно под руководством мастеров шаг за шагом приближаются к своей заветной мечте об идеальных формах.

Один из самых больших бассейнов Бердска в санатории «Рассвет» распростер свои водные объятия для наших участниц. Три раза в неделю у них по плану аквааэробика. Как признаются участницы, если раньше в это время, а занятие начинается в 20.00, они уже лежали перед телевизором, сейчас под руководством инструктора выполняют динамичные движения под водой. За две недели женщины настолько поднаторели, что не только с удовольствием хлопают в ладоши коленками, но и достают кончиком большого пальца ноги до уха. Гибкость налицо!

За час аквааэробики можно сжечь до 500 килокалорий, что эквивалентно часовому бегу на лыжах.

- Аквааэробика — особый вид аэробики, который проходит в воде, — рассказывает тренер. — Помимо качественных упражнений, вы получаете огромный заряд энергии, веселое, хорошее настроение, потерю лишнего веса. Также решаете главную проблему женщин — целлюлит. Вода работает как гидромассаж. Подтягивается полностью кожа, в мышцах появляется тонус.Если сначала участницы были немного уставшие и с грустью в глазах, то через некоторое время занятия стали буквально светиться счастьем. Это и понятно: сами движения творят чудеса, да еще инструктор своим обаянием и спортивным задором буквально заряжает!

Кому показана аквааэробика? Водный фитнес — эффективный метод снижения веса. По мнению Натальи Токаревой, аквааэробика хороша тем, что она практически не имеет ограничений по здоровью. Важный момент, говорящий в пользу занятий в воде, — психологический фактор. В тренажерном зале тело на виду, а полные женщины этого часто стесняются. Здесь все скрыто под водой. Худеющие не комплексуют, а это значит, тренировка будет однозначно полезной!

Чтобы добиться максимального результата, нужно не только заниматься регулярно, но и уделять внимание питанию. Этому наши участницы учились у диетолога.

Чтобы похудеть, вышивайте! На второй неделе проекта «Худеем с мастерами» участницы посетили первое занятие с диетологом.

Как, по вашему мнению, возникает проблема лишнего веса? 95% — это элементарное ожирение, утверждает специалист. Килограммы не передались вам по наследству и не возникли в результате заболевания, они появились вследствие переедания.

Многое зависит от организации питания Есть полезные продукты, которые необходимо взять на заметку не только тем, кто хочет похудеть, но и тем, кто в принципе хочет быть здоровым. Откажитесь от полуфабрикатов. Манты, пельмени, снеки… Да, это вкусно, но не является здоровой пищей. Включайте в рацион натуральные продукты. Это злаки, овощи и фрукты, рыба и мясо. Режим питания имеет архиважное значение. От того, во сколько мы встаем, зависит начало и периодичность приема пищи.

Возьмите за правило после пробуждения выпивать стакан воды и только через 1 час приступать к еде. Это позволит запустить метаболизм. Для жаворонков, тех кто просыпается в 6 утра, в 7.00 — завтрак, в 10.00 — второй завтрак, обед — в 13.00, полдник — в 16.00, ужин — в 18.00. Промежутки между приемами пищи — 2-3 часа. После вечернего приема пищи лучше ложиться не раньше чем через 2 часа. Это условная рекомендация, каждый должен выработать свой собственный режим питания. Как вам комфортно и удобно.

Что делать после еды, чтобы не полнеть? Придумайте себе работу. После того как вы потрапезничали, не укладывайтесь на диван, займитесь уборкой дома или другими повседневными работами. Выберете себе хобби по душе, к примеру вышивание или вязание. Когда человек занят делом, у него меньше соблазна поесть лишний раз.

- Ощущения прекрасные, настрой положительный. Килограммы уходят. Процедуры замечательные! Особенно я в восторге от фитобочки, после которой идет ручной массаж. Это, на мой взгляд, самая эффективная, самая полезная, самая приятная процедура, которая позволяет расслабиться и получить удовольствие. При этом приносит колоссальную пользу, выводит токсины и мой животик на глазах подтягивается! Если раньше я ела жареное, хлеб, сейчас я от этого отказалась, причем мне это было легко. Меня на работе все поддерживают, все сели на белковую диету. Сейчас мы питаемcя 5 раз в день, продукты едим вкусные и правильные. По утрам — вареные яйца, в обед — курочка, овощи, фрукты.

- Я полюбила фитобочку — это такой релакс, так классно! Самое главное мое достижение за это время: я оторвалась от дивана, перестроилась на другой ритм жизни. Нам некогда лежать! Мы плаваем, занимаемся в тренажерном зале и степом, с нас там сто потов сошло. После этого не хочется есть ничего, никакие булочки. Я полностью изменила питание, перешла на все отварное. Отказалась от хлеба, булок, кофе пью без сахара с молоком. Из сладкого позволяю себе только две штучки чернослива в день.

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