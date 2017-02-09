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Напиши историю о своих дедушке и бабушке

У многих из нас есть дедушки и бабушки, которые прожили долгую и мудрую жизнь. Им есть что рассказать молодому поколению, поделиться историями из жизни и дать пару важных советов. К кому, как не к ним, стоит прислушаться, обратиться, перенять опыт, пока они все еще рядом.

Предлагаем молодому поколению Бердска взять интервью у своих бабушек и дедушек, сфотографировать их и выслать нам материалы на почту bkurer@mail.ru с указанием в теме письма «История моих дедушки и бабушки». Или принести всю информацию в редакцию: К. Маркса, 24 (с правого торца).

Возможные вопросы дедушкам и бабушкам: -История семейного рода, что ты знаешь о нем? Есть семейное древо? -Когда переехали в Бердск предки, с какого года живешь сам (сама)? -Почему здесь живешь, чем тебе нравится Бердск? -Самое яркое воспоминание детства? -За что можешь себя похвалить, когда тебе было 20-30 лет? -Изменил (-ла) бы что-нибудь в жизни? -Что бы ты посоветовал(-ла) нынешним 20-30-летним? -О чем мечтаешь?

По всем вопросам звоните по т. 3-00-10. Успехов в работе!

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Напиши историю о своих дедушке и бабушке

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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