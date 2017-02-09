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С днем рождения, Анна Антонова!

Мамочка любимая, нежная жена, Ах, такая женщина будет всем нужна!  Молодая, стильная, хороша собой,  Милая, красивая, с доброю душой. 

Ты затмишь собою даже солнца свет,  Пусть судьба подарит жизни много лет!  Поздравляют мамочку самые любимые,  Пожелания дарят ей гости и родные. 

Муж принес в подарок ей белые цветы,  С истинным намерением воплотить мечты,  Чтобы осчастливить ведь не нужно много –  Преданность и верность, внимание и забота! на правах рекламы

Новости smi2.ru

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С днем рождения, Анна Антонова!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [14:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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[16:35] За грязный подъезд и сугробы во дворе требует деньги УК с жильцов ветхого д...


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Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

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