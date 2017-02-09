В четверг, 8 февраля, около 16:00 в районе станции Новосибирск-Восточный поездом номер №67 был насмерть сбит мужчина.

Очевидец приводит АСТ-54 слова машинистов, которые рассказали, что пострадавший выскочил перед составом и положил голову на рельсы. Но всё случилось так неожиданно, что даже экстренное торможение не помогло избежать трагедии.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы сибирского СКР на транспорте Яна Стрижова, обстоятельства трагедии были несколько иными.

— Мужчина действительно вошел в железнодорожную колею и не реагировал на сигналы повышенной громкости, которые подавал ему машинист пассажирского поезда «Абакан-Москва», — прокомментировала Яна Игоревна.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Но не от того, что ему отрезало голову. Все обстоятельства указывают на то, что мужчина совершил суицид. Тем более, что недалеко от места происшествия следователь нашел записку с рукописным текстом, предположительно, принадлежащую погибшему.

По информации Стрижовой, пока личность погибшего, на вид которому лет 40, пока не установлена. При нем не было ни документов, ни сотового телефона. СК проводит доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии..

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