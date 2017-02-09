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В Бердске оформляют участок в районе лыжной базы «Метелица» под городскую лыжню. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
В документе указано, что участок равен 15 600 кв. метров. Он располагается в районе улицы Морской и улицы Ленина. Назначение — образование городской лыжной трассы.
В мэрии пояснили, что участок оформляется для проведения Всероссийских зимних сельских игр, которые пройдут в Бердске в марте этого года. Масштабные соревнования требуют особой подготовки.
Начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина уточнила, что речи о продлении лыжни не идет. Просто участку, на котором пролегает трасса, придадут новый статус.
Напомним, ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что для подготовки «Метелицы» к Всероссийским зимним сельским играм необходимо 2,2 млн рублей. Около 250 тыс. уже выделено из бюджета.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [14:10]
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