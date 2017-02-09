Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД России по Новосибирской области задержали 30 летнюю жительницу Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в региональном управлении МВД, задержали ее с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком.

В ходе осмотра участка местности сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре показали, что это героин общей массой 525 граммов.

Согласно имеющейся информации, подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска — в школе, в поле зрения правоохранителей не попадала.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотика в областной центр, сообщили в полицейском ведомстве.

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