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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков главка МВД России по Новосибирской области задержали 30 летнюю жительницу Новосибирска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.
Как сообщили в региональном управлении МВД, задержали ее с поличным в Ленинском районе Новосибирска, где она готовилась забрать крупную «закладку» с наркотиком.
В ходе осмотра участка местности сотрудники полиции обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом, который был спрятан в пакет из-под семечек и закопан в снегу. Результаты исследования в Экспертно-криминалистическом центре показали, что это героин общей массой 525 граммов.
Согласно имеющейся информации, подозреваемая приобрела партию наркотического средства с целью дальнейшего сбыта. Ранее женщина, работавшая уборщицей в одном из учебных заведений Новосибирска — в школе, в поле зрения правоохранителей не попадала.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, устанавливаются каналы поставки наркотика в областной центр, сообщили в полицейском ведомстве.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [14:00]
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