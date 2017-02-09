В Бердске может появиться логистический центр, входящий в состав агропромышленного комплекса Новосибирской области. Об этом заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Территория Бердска не аграрная. Но мы можем и успешно поддерживаем эту отрасль, в том числе и в мировом масштабе, — заметил Евгений Анатольевич.

Глава города напомнил, что именно на территории Бердска производят препараты, используемые в сельском хозяйстве. А в 2016 году на территории ПО «Сиббиофарм» открылся цех «Промбиотех», где выпускают уникальные продукты, в том числе для защиты полей и лесов от вредителей. В будущем в восточной промышленной зоне планируют создать частную производственную площадку.

— Еще одним примером участия Бердска в развитии агропромышленного сектора может стать создание логистического комплекса, включающего формирование системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельхозпродукции, — предложил Шестернин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», создание логистического комплекса обсуждается не первый год. Строить сеть складов и помещений для заготовки урожая хотели в районе хизаводской площадки. Возможно, что сейчас, когда большое внимание уделяется развитию Новосибирской агломерации, проект удастся реализовать.

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