Бердчане написали открытое письмо главе города Евгению Шестернину с просьбой отменить разрешение на строительство высотки у дома №13 на ул. Спортивной. Местные жители, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» протестуют против точечной застройки квартала.

Дословно

«Уважаемый Евгений Анатольевич! Мы, женщины, имеющие детей, в том числе детей с особенностями развития и детей-инвалидов, многодетные матери, проживающие в городе Бердске – главой которого Вы и являетесь, обращаемся к Вам с требованием обратить внимание, на проблему очень волнующую и настораживающую нас.

Осенью 2016 года напротив химзаводской поликлиники поставили забор, огородив значительный участок земли, видимо, для точечной застройки, тем самым забрали у наших детей, посещающих клуб по месту жительства «Орленок», который находится в доме № 13 по ул. Спортивной, а также других детей близлежащих домов, возможность развиваться, заниматься спортом, позитивно проводить время.

Вместо того чтобы восстановить детскую и спортивную площадку: поставить детские тренажеры, игровые и спортивные конструкции, городская администрация продает данный участок под застройку, нарушая права наших детей на достойную жизнь. На данной площадке для детей проводились культурно-массовые, спортивные мероприятия. Теперь это стало неактуальным?

Данная площадка требовала ремонта покрытия и спортивных конструкций. Именно этим и должны были заниматься профильные службы и учреждения города под кураторством городской администрации. Большой вопрос: почему это не делалось столько лет? Чтобы продать свободный участок под очередной долгострой, причем никому не нужный, кроме застройщика?

В нашем городе отсутствуют спортивные площадки для подростков и молодежи в необходимом количестве и надлежащего качества. Давно пора изменить ситуацию, исполняя наказы федерального центра и в частности Президента РФ Владимира Путина.

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция РФ гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, РФ выразила тем самым приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей. Мы считаем, что очень важно в условиях социально-экономического кризиса уделять пристальное внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе с помощью спорта.

В городе почти не осталось дворовых футбольных, хоккейных площадок, катков, а ведь они были! И ведь именно с дворовых спортивных площадок закладывается спортивное будущее нашей страны, не говоря уже о важности организации жителями своего двора разнообразных совместных занятий с детьми и прочее.

Не каждый из нас имеет возможность водить своего ребенка в организованные секции и кружки по разным причинам, не каждый родитель отпустит особенно вечером своего ребенка на единственную оборудованную спортивную площадку в городском парке. Но каждый родитель был бы рад, выглянув в окно, видеть своего ребенка во дворе, занимающегося спортом. Или выйти с ним поиграть в различные игры, погонять мяч.

Нет спортивных площадок для подростков и молодежи, зато в шаговой доступности есть торговые точки, торгующие алкоголем, пивом на разлив, а также яркие примеры для наших детей позитивного времяпрепровождения. Мы, матери, в том числе матери детей с ограничениями в здоровье и детей-инвалидов, не имеем возможности водить наших детей в любые городские кружки и секции по понятным причинам. Наши дети с удовольствием посещают клуб «Орленок», где с ними занимаются педагоги.

Последние годы никто не занимался оборудованием и содержанием детской площадки для воспитанников клуба и это огорчает. У наших детей и так жизнь не сахар, так давайте и дальше усугубим ситуацию: забрали площадку, поставили забор, к клубу невозможно подойти, детей нам приходится вести по скользкой дороге, снегу, так как тротуаров ни по ул. Пушкина, ни по ул. Спортивной нет.

Требования государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы выполняются только наличием пандусов? А как к ним подобраться никого не волнует? Также как и абилитация, реабилитация и социализация детей с ограничениями в здоровье и детей-инвалидов.

Нашим Правительством в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011–2020 годы утверждена концепции развития ранней помощи в РФ, направленная на раннее выявление детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, а также детей с риском развития таких ограничений, их сопровождение и содействие развитию и включению их в среду сверстников (в т.ч. в рамках занятий спортом, развивающих игр на улице).

Цель концепции – создание условий, обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и ограничения жизнедеятельности, оптимальное развитие и адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребенка, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, формирование физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы. А у нас дети находятся целыми днями в помещениях, а выходя из них «утыкаются» в очередной забор.

Мы требуем отменить застройку данного участка и вернуть нашим детям детскую спортивную площадку за домом № 13 по ул. Спортивной. Восстановить ее, разместить современные игровые и спортивные конструкции для развития и позитивного времяпрепровождения наших детей, в том числе детей с особенностями развития и детей-инвалидов. А также сделать пешеходный переход в районе остановки «МСЧ-129», тротуары вдоль ул. Пушкина, безопасный подъезд и подход к клубу «Орленок».

(более 30 подписей)».

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