Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления, в январе 2017 года составила 3998,67 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 1,7%, сообщил Новосибирскстат.

В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9%, на долю молочных продуктов приходится 21%, мяса и мясопродуктов – 17,2%, плодов и овощей – 15,2%, рыбы – 5,4%, жиров – 5%, чая, соли и специй – 4,3%, сахара и кондитерских изделий – 2,7%, яиц – 2,3%.

В январе 2017 года по сравнению с январем прошлого года в структуре стоимости набора снизилась доля хлеба, круп и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, плодов и овощей. Доля молочных продуктов, рыбы, жира, чая, соли, специй и яиц, напротив, выросла.

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