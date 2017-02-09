В Республике Коми в рамках расследования уголовного дела по факту убийства подростка возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом 8 февраля сообщили в главке СКР.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 12-летнего жителя поселка Елецкого города Воркуты, возбужденного по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ — убийство малолетнего.

По данным следствия, 3 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно важные части тела. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено, — рассказали подробности в СК.

В рамках расследования уже установлено, что причиной и поводом к совершению подростками в возрасте 11 и 12 лет умышленного причинения смерти могли стать затянувшиеся конфликтные отношения в школе. Старший из подростков, причастный к гибели потерпевшего, а также сам погибший состояли на внутришкольном учете в школе в связи с противоправным поведением. Кроме того, потерпевший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ — халатность. Будет установлена роль педагогического состава и каждого из должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отдела МВД «Воркута» в принятии мер по разрешению конфликтной ситуации в школе.

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