Один из близких родственников воспитанницы детдома Людмилы Коротковой отыскался в Бердске. Двоюродная бабушка Людмилы Тамара Степина сама позвонила в «Курьер. Среда. Бердск». Сказала, что рада будет встретиться с внучкой своей двоюродной сестры Людмилы Доколенко. Со Людмилой Андреевной она дружила долгие годы.

Напомним, в 5-летнем возрасте Людмилу Короткову родители, Елена Ларкина (Доколенко) и Сергей Коротков, увезли из Бердска в Томскую область. Родители умерли, девочка воспитывалась в детдоме. Все связи с родными были потеряны. У ее бабушки Людмилы Андреевны Доколенко было двое сыновей — Виктор Смышляев и Анатолий Доколенко. И у них были жены и дети.

Теперь 27-летняя Людмила живет в деревне Ерестной Томской области. Вместе с мужем воспитывает дочь, которой скоро будет 2 года. Короткова мечтает найти своих родных в Бердске.

После выхода статьи «Воспитанница детдома ищет родных» в газете «Курьер» №2 (517) за 25 января 2017 года, в редакцию позвонила бердчанка Татьяна Созина. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что знала семью Людмилы Коротковой, и поведала некоторые подробности.

По словам Татьяны Андреевны, Андрей Смышляев, которого упоминает Людмила, не Смышляев, а Доколенко. И ему действительно сейчас должно быть около 30 лет.

Виктор Смышляев жил в Бердске с женщиной. Звали ее Надежда. Она поддерживала Виктора до последних дней. Детей у них не было. Надежда и сейчас живет в Бердске. В доме №16 по ул. Ленина.

Татьяна Анатольевна назвала адрес, по которому Людмила с бабушкой и родителями жила в Бердске: ул. Ленина, 87-68. Она думает, что если Людмила приедет в город детства и придет в свой бывший дом, то наверняка встретит старожилов, которые смогут что-нибудь рассказать о ее близких.

Недавно газета «Курьер» со статьей о воспитаннице детдома, ищущей родных, попала в руки ее двоюродной бабушки. И у той нахлынули воспоминания.

— В детстве и юности мы были очень дружны с Людмилой Доколенко. Потом все больше времени стала отнимать семья. Виделись уже реже. У меня росла внучка, чуть старше внучки Людмилы, и я частенько привозила ее вещи для маленькой Людочки. Я помню, какой она была любопытной и общительной. А какая говорунья! — восклицает Тамара Степина.

Тамара Алексеевна с большой теплотой вспоминает о своей двоюродной сестре: она была рукодельницей. Вязала, шила, вышивала гладью. И ее мама была очень хорошим и добрым человеком. Люди к ним тянулись. И в доме часто бывали гости.

Людмила Доколенко дружила с семьей бердского художника Владимира Шарнина. И в ее двухкомнатной квартире было довольно много картин Владимира Николаевича. Тамара Алексеевна все время задается вопросом, куда после смерти родные Людмилы Андреевны могли подевать эти картины. Может, даже и выбросили, предполагает бердчанка.

О судьбе других родных Людмилы Коротковой Степина ничего не знает. Когда-то дружила с Еленой Смышляевой, у той была дочь Татьяна, но отыскать сейчас их не смогла. Ей известно, что у Анатолия Доколенко была жена, но она уехала из Бердска.

Отца Людмилы, Сергея Короткова, Тамара Алексеевна видела только три раза. И все время на похоронах.

Тамара Степина будет рада встрече с Людмилой Коротковой. И ждет ее в гости.

Если вы что-то знаете о родных Людмилы Коротковой, звоните по телефону редакции «Курьер. Среда. Бердск» 3-00-10, пишите на bkurer@mail.ru.

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