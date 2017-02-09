Управление службы судебных приставов по Новосибирской области опровергло информацию, распространенную в некоторых новосибирских СМИ, о том, что сборы по вине ФССП падают. Взыскание задолженностей в пользу бюджета возрастает, утверждают в пресс-службе ведомства:

— По итогам 2016 года судебные приставы Новосибирской области обеспечили положительную динамику по взысканию задолженности по арендным платежам в пользу мэрии Новосибирска.

В 2016 году на исполнении находилось 1104 исполнительных производств о взыскании в бюджет Новосибирска арендных платежей на сумму 1,4 млрд рублей. Из них окончено и прекращено по различным обстоятельствам 456 исполнительных производств на общую сумму 411,2 млн рублей. Из них фактическим взысканием задолженности окончено 108 исполнительных производств на сумму 221,8 млн рублей, что на 146,5% больше, чем в 2015 году (90 млн) или на 170,1% больше, чем в 2014 году (82,1 млн). Прекращено в связи с исключением организации-должника из ЕГРЮЛ 82 исполнительных производства на сумму 69,2 млн рублей, а прекращено в связи с направлением исполнительного документа ликвидатору или конкурсному управляющему 108 исполнительных производств на сумму 150,4 млн рублей.

— На основании приведённых данных, официальная позиция УФССП России по Новосибирской области заключается в некорректности высказываний, подобным озвученным депутатом совета депутатов города Новосибирска от Академгородка Натальей Пинус. «Эффективность работы судебных приставов снизилась до какого-то минимального уровня», — цитируют Наталью Ивановну информационные ресурсы, — высказались в ведомстве в ответ на информация о низкой эффективности работы управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

«По-прежнему самым «проблемным» моментом является вопрос невзыскания долгов судебными приставами. Из 1,5 млрд долга, которые должны взыскать судебные приставы, взыскано в этом году только 300 млн рублей, то есть 20%» — сообщают информационные ресурсы.

На своём официальном сайте Наталья Ивановна оперирует уже иными цифрами: из 1,4 млрд. рублей взыскано в 2016 году 110 млн. рублей, а в 2015 году – 148 млн. рублей.

Способ расчёта дебиторской задолженности мэрией Новосибирска также не до конца проясняет текущую ситуацию: в общую сумму задолженности включены исполнительные производства, находящиеся на исполнении в других регионах, в стадии банкротства или исполнительные листы неоднократно предъявлены повторно (то есть одна невзысканная сумма по исполнительному производству учитывается неоднократно, согласно количеству предъявлений исполнительного листа).

— Информация, приведённая Натальей Пинус, является несоответствующей действительности. На момент выхода вышеуказанных публикаций запросов о предоставлении соответствующей информации в УФССП России по Новосибирской области не поступало, — заявили в пресс-службе ведомства.

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