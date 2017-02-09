7 февраля на традиционном собрании представителей трудовых коллективов состоялась церемония награждения лучших предприятий Бердска. Как сообщает пресс-центр мэрии, конкурс учрежден «с целью стимулирования результатов труда и активизации организаторской работы по обеспечению наилучших достижений в выполнении основных целевых прогнозных показателей социально-экономического развития города».

Дипломами администрации Бердска по итогам работы за 2016 год были награждены :

1. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в промышленности» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Электроприборы-БЭМЗ», директор Кончев Андрей Николаевич.

Предприятие специализируется на выпуске электробытовой техники, товаров для красоты и здоровья, изделий из пластмасс, садово-огородного инвентаря. Является производителем легендарной российской электрической бритвы «Бердск», которая выпускается с 1964 года и насчитывает сегодня 16 моделей.

2. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в легкой промышленности» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Н», генеральный директор Клевасов Алексей Иванович.

Предприятие действует на территории города Бердска с 2003 года. Выпускает одноразовую медицинскую одежду и белье, в том числе операционные комплекты, используемые при оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи. Потребителями продукции предприятия являются лечебно-профилактические учреждения 18 регионов Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов.

3. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в пищевой промышленности» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Кондитер», директор Воропанова Наталья Владиславовна.

Впервые продукция кондитерского цеха под торговой маркой «Продсиб» вышла в 2003 году. В 2006 году на прилавки магазинов поступили в продажу торты и пирожные. На предприятии открыты новые цеха по производству кулинарных изделий, мясных полуфабрикатов, салатов. Сегодня «Кондитер» готов предложить покупателям более 100 наименований хлебобулочных изделий, более 120 тортов и пирожных, кулинарные изделия, печенье, мясные полуфабрикаты.

4. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска среди малых промышленных предприятий» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Ксилема», директор Загородский Александр Сергеевич.

Предприятие образовано в 1994 году на базе деревообрабатывающего цеха Бердского электромеханического завода. Основная специфика предприятия – выпуск продукции из сибирской сосны, придающей изделиям не только внешнюю привлекательность, но и долговечность. В ассортименте «Ксилемы» более ста разновидностей продукции: от столярных изделий до дверей и мебели. Освоено производство евро стандартных деревянных окон.

5. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в строительстве» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «СтройРегионСервис», директор Постников Владимир Александрович.

История предприятия начиналась со строительного цеха Бердского электромеханического завода. Сейчас это один из основных застройщиков города Бердска. За 15 лет на строительном рынке построено и введено в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров жилья, не сорвав ни одного срока сдачи объектов.

6. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере жилищно-коммунального обслуживания» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСервис», директор Теличко Жанна Владимировна.

Основные направления деятельности предприятия — сбор и транспортирование твердых бытовых отходов, а также негабаритного мусора и снега. Является единственной организацией в городе, за свой счет устанавливающей и осуществляющей вывоз твердых бытовых отходов из пластиковых контейнеров.

7. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска на потребительском рынке» награждается трудовой коллектив Дискаунтера «Холди» общества с ограниченной ответственностью «Компания Холидей», управляющий Анохина Ольга Викторовна.

Открытый в 2012 году, магазин знают не только жители нашего города, но и его гости. Наряду с розничными покупателями в магазине делают покупки и мелкооптовые. Кроме того, ежемесячно более двухсот наименований товаров участвуют в акции и продаются со скидкой до 50%.

8. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере дошкольного образования» награждается трудовой коллектив муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка — детский сад №16 «Белочка», заведующий Фахрутдинова Светлана Августовна.

Основан в 1947 году. Детский сад посещает 340 детей, из них 39 ясельного возраста. Учреждению присвоен статус региональной инновационной площадки. Осуществляется экспериментальная деятельность по организации семейной группы детского сада. Воспитанники детского сада побеждают во Всероссийских конкурсах.

9. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в образовании» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», директор Комарова Марина Геннадьевна.

Школа № 1 города Бердска открыта в сентябре 1937 года. В коллективе трудятся 3 Заслуженных учителя России, 5 Почетных работников общего образования, 4 обладателя гранта «Лучший учитель России». Имеет лучшие в городе результаты качества участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и самый высокий показатель эффективности.

10. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в образовании» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12», директор Ачикалова Ирина Павловна.

Школа №12 города Бердска в 2016 году отметила 45 летний юбилей. Является Региональной инновационной площадкой Новосибирской области. По итогам 2016 года с золотой медалью закончили школу 6 выпускников. Педагогическим коллективом подготовлена 100-бальница на ЕГЭ по русскому языку.

11. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в учреждениях дополнительного образования сферы культуры» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Берегиня», директор Сомова Татьяна Николаевна.

С момента открытия в 1991 году в основе специфики школы лежит изучение и сохранение народной художественной культуры. Спецификой школы остается этнокультурная направленность всех сфер деятельности — образовательной, социально-значимой, культурно-просветительской, научно-методической.

12. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере культурно-досуговой деятельности» награждается трудовой коллектив муниципального автономного учреждения «Дворец культуры «Родина», директор Чуркина Людмила Ивановна.

Одно из самых крупных учреждений культуры Новосибирской области, отметивший свой 45-летний юбилей. Это базовая площадка культуры города Бердска. В настоящее время во Дворце работает восемь проектов, получивших гранты администрации горда Бердска, губернатора Новосибирской области и Президента Российской Федерации. Двадцать два самодеятельных коллектива имеют звание «народный» и «образцовый».

13. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере оздоровления детей» награждается трудовой коллектив детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Юбилейный» общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Рассвет», директор Шабалин Станислав Евгеньевич.

Лагерь рассчитан на 540 мест. Здесь разрабатываются и реализуются развивающие программы, спортивно-развлекательные и фестивальные проекты. По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года коллектив лагеря подтвердил звание «Лагерь-Мастер».

14. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в здравоохранении» награждается трудовой коллектив детского поликлинического отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница», заведующая отделением Ткаченко Ирина Александровна.

В состав отделения входят две детские поликлиники, амбулатории в Новом поселке и поселке Агролес. Кадровый состав прекрасно справляется со своими функциональными обязанностями. Сотрудники ежегодно поощряются Почетными грамотами, благодарностями.

15. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в учреждениях физической культуры и спорта» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа», директор Акимова Марина Геннадьевна.

Это первая спортивная школа в городе Бердске. В 2016 году ей исполнилось 63 года. В школе занимается 648 детей. Из числа занимающихся спортсменов 14 кандидатов в мастера спорта, 100 спортсменов первого разряда. В 2016 году подготовлен 1 кандидат в мастера спорта по боксу.

16. В номинации «За лучшую организацию общественной работы» награждается Бердское отделение Общероссийской общественной организации ветеранов войн и Вооруженных Сил Российской Федерации, председатель Золотухин Анатолий Александрович.

Созданное в 2008 году, Бердское отделение объединяет три общественные организации – Бердское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана, Бердское отделение ветеранов боевых действий на Северном Кавказе и Бердское отделение ветеранов Вооруженных сил – всего около 2000 ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, членов семей, потерявших кормильца.

Инициатор создания Мемориала «Воинскому братству защитников Отечества», торжественное открытие которого состоялось 23 февраля 2016 года.

17. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона», директор Качан Татьяна Алексеевна. Образовано в 1995 году. В 2016 году более пяти тысяч граждан обратились в «Юнону».

Социальные услуги получили порядка двух с половиной тысяч, в том числе 104 ребенка на базе круглосуточного стационара отделения социального приюта и 54 ребенка на базе дневного стационара отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями.

18. В номинации «Лучший трудовой коллектив города Бердска в сфере социального обслуживания» награждается трудовой коллектив муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения», директор Владимирова Анна Павловна.

Сотрудники Центра оказывают квалифицированное обслуживание, социально-бытовую и доврачебную медицинскую помощь высокого качества гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

19. В номинации «Репутация доверия» награждается трудовой коллектив Управления Пенсионного фонда Российской федерации в городе Бердске Новосибирской области, начальник управления Чуль Елена Николаевна.

Сейчас у специалистов бердского Пенсионного фонда 31 тысяча клиентов. Каждый год они регистрируют 1,5 тысячи новых получателей пенсий. Бердское пенсионное отделение стало одним из 27 по области, где есть клиентские службы.

20. В номинации «За лучшие темпы развития» награждается трудовой коллектив общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Сиббиофарм», генеральный директор Куценогий Петр Константинович.

Единственное действующее на территории России биотехнологическое предприятие, осуществляющее крупнотоннажный выпуск продукции микробиологического синтеза для использования в сельском и лесном хозяйствах, в пищевой, кожевенной, текстильной промышлености, в здравоохранении, в природоохранных технологиях. Предприятие имеет блестящую корпоративную репутацию и 50-летний опыт непрерывного производства микробиологической продукции.

21. В номинации «За социальную ответственность» награждается трудовой коллектив закрытого акционерного общества «Виртекс», директор Малков Сергей Александрович.

Это современное, динамично развивающееся предприятие, лидер российского рынка маринадов для мяса и соусов для приготовления блюд азиатской кухни. За последние 5 лет компания освоила рынки Европы и Азии: на сегодняшний день клиентами компании являются дистрибьюторы из Германии и Китая.

Новости smi2.ru