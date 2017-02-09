Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Погибли от угарного газа отец с 2-летней дочерью в Новосибирской области

Очередной трагический случай отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации печи произошел в Новосибирской области. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Накануне вечером в одном из частных домов в р.п. Чистоозерное были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его малолетней дочери, 2015 года рождения Его супруга и новорожденная девочка, с признаками отравления угарным газом госпитализированы в медицинское учреждение.

— По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи, — уточнила Кулешова. — Следственное управление обращает внимание жителей Новосибирской области на соблюдение правил пожарной безопасности и напоминает, что правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким.

Это не первый случай смерти от угарного газа в 2017 году в Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале февраля в городе Купино два человека, предположительно, угорели из-за закрытой задвижки дымохода отопительной печи. И вот 8 февраля в поселке Чистоозерное в результате неправильной эксплуатации печи пострадала целая семья.

О последнем случае в поселке Чистоозерное стало известно накануне вечером. — В частном доме от отравления угарным газом пострадали женщина и ее новорожденная дочь, они госпитализированы. Погиб отец семейства и девочка двух лет. Горения в доме не было. Предполагаемая причина происшествия — неправильная эксплуатация отопительной печи. Вероятно, заслонка дымохода печи была закрыта преждевременно, поэтому угарный газ поступал в жилые помещения, — рассказали в региональном управлении МЧС.

В спасательном ведомстве пояснили: печь с закрытой заслонкой и недогоревшим топливом — источник угарного газа. Считая, что уголь и дрова полностью прогорели, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи, не выпускающую тепло, следует закрывать только после исчезновения синих огоньков над углями. К тому же лучше проверить кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие головни. Пожарные советуют заканчивать топить печь за три часа до отхода ко сну.

Новости smi2.ru

  • Угарным газом отравились четверо рабочих китайских теплиц под Бердском (7)
  • Трое детей отравились угарным газом под Искитимом (0)
  • После растопки печи попала в реанимацию жительница Искитима (0)
  • Погибли от угарного газа пожилые супруги в Новосибирской области (0)
  • Отравились угарным газом четверо жителей Узбекистана в Искитиме. Один умер (5)
Погибли от угарного газа отец с 2-летней дочерью в Новосибирской области

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [10:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...

Все новости

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: