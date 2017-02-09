Очередной трагический случай отравления угарным газом в результате неправильной эксплуатации печи произошел в Новосибирской области. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Накануне вечером в одном из частных домов в р.п. Чистоозерное были обнаружены тела 30-летнего хозяина и его малолетней дочери, 2015 года рождения Его супруга и новорожденная девочка, с признаками отравления угарным газом госпитализированы в медицинское учреждение.

— По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По предварительным данным, отравление угарным газом произошло вследствие преждевременного закрытия дымовой заслонки в печи, — уточнила Кулешова. — Следственное управление обращает внимание жителей Новосибирской области на соблюдение правил пожарной безопасности и напоминает, что правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким.

Это не первый случай смерти от угарного газа в 2017 году в Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале февраля в городе Купино два человека, предположительно, угорели из-за закрытой задвижки дымохода отопительной печи. И вот 8 февраля в поселке Чистоозерное в результате неправильной эксплуатации печи пострадала целая семья.

О последнем случае в поселке Чистоозерное стало известно накануне вечером. — В частном доме от отравления угарным газом пострадали женщина и ее новорожденная дочь, они госпитализированы. Погиб отец семейства и девочка двух лет. Горения в доме не было. Предполагаемая причина происшествия — неправильная эксплуатация отопительной печи. Вероятно, заслонка дымохода печи была закрыта преждевременно, поэтому угарный газ поступал в жилые помещения, — рассказали в региональном управлении МЧС.

В спасательном ведомстве пояснили: печь с закрытой заслонкой и недогоревшим топливом — источник угарного газа. Считая, что уголь и дрова полностью прогорели, владельцы печи часто закрывают заслонку дымохода для сохранения тепла. Тлеющие угли при недостатке воздуха образуют угарный газ, который проникает в помещение через негерметичные участки печной конструкции.

Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем, заслонку печи, не выпускающую тепло, следует закрывать только после исчезновения синих огоньков над углями. К тому же лучше проверить кочергой, есть ли внутри печи непрогоревшие головни. Пожарные советуют заканчивать топить печь за три часа до отхода ко сну.

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