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Очень редко приходится ездить общественным транспортом, но на этой неделе пару раз пришлось. И пришлось воспользоваться виодуком, что на Северном.
Ребята, а кто отвечает за содержание данного моста? Там нет лестниц, а есть горки. Ступеньки от снега кто будет чистить? Ответственный кто за это? Ждем очередного ЧП?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [10:25]
[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте
[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске
[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...
[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте
[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске
[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...
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