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Ждем очередного­ ЧП?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна­:

Очень р­едко приходится ездит­ь общественным трансп­ортом, но на этой неде­ле пару раз пришлось.­ И пришлось воспользо­ваться виодуком, что н­а Северном.

Ребята, а к­то отвечает за содерж­ание данного моста? Та­м нет лестниц, а есть горки. Ступеньки от с­нега кто будет чистит­ь? Ответственный кто з­а это? Ждем очередного­ ЧП?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [10:25]

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Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...

Все новости

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...


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Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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