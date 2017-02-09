Власть Бердска вновь попытается развить туристический кластер на территории города. Шаги к созданию уникальных объектов для привлечения гостей предпринимались и ранее. Однако пока ни один из туристических проектов не доведен до конца. Большие ставки администрация делала на «Бердский острог» на берегу Бердского залива. Но глобальный проект сейчас заморожен, предположительно, из-за отсутствия финансирования.

Впрочем, в мэрии разрабатывают другие инвестиционные проекты, направленные на развитие рекреационной зоны. Об этом 7 февраля на собрании трудовых коллективов заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Перед нами стоит задача — разработать достойные инвестиционные предложения по развитию отдельных территорий. В том числе — лесной и береговой зоны. Одним из них может стать строительство этнопарка, в котором все желающие смогут ознакомиться с традициями, культурой и бытом нашего города, — отметил Шестернин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», этнопарк может появиться на территории одного из старых детских лагерей Бердска. Вопрос этот обсуждается достаточно давно, но власти пока не озвучивают конкретных решений. Добавим, что этнопарком считается и недостроенный «Бердский острог».

В своем выступлении Евгений Анатольевич подчеркнул, как важно развивать проекты в рамках государственно-частного партнерства. В этом году схема взаимодействия власти и инвесторов, по его словам, может упроститься.

— Рассмотреть возможность сокращения срока и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, — поставил задачу мэр Бердска.

Привлекать в город как можно больше инвестиций призвал и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

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