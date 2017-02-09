Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Этнопарк появится в зеленой зоне Бердска

Власть Бердска вновь попытается развить туристический кластер на территории города. Шаги к созданию уникальных объектов для привлечения гостей предпринимались и ранее. Однако пока ни один из туристических проектов не доведен до конца. Большие ставки администрация делала на «Бердский острог» на берегу Бердского залива. Но глобальный проект сейчас заморожен, предположительно, из-за отсутствия финансирования.

Впрочем, в мэрии разрабатывают другие инвестиционные проекты, направленные на развитие рекреационной зоны. Об этом 7 февраля на собрании трудовых коллективов заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Перед нами стоит задача — разработать достойные инвестиционные предложения по развитию отдельных территорий. В том числе — лесной и береговой зоны. Одним из них может стать строительство этнопарка, в котором все желающие смогут ознакомиться с традициями, культурой и бытом нашего города, — отметил Шестернин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», этнопарк может появиться на территории одного из старых детских лагерей Бердска. Вопрос этот обсуждается достаточно давно, но власти пока не озвучивают конкретных решений. Добавим, что этнопарком считается и недостроенный «Бердский острог».

В своем выступлении Евгений Анатольевич подчеркнул, как важно развивать проекты в рамках государственно-частного партнерства. В этом году схема взаимодействия власти и инвесторов, по его словам, может упроститься.

— Рассмотреть возможность сокращения срока и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства, — поставил задачу мэр Бердска.

Привлекать в город как можно больше инвестиций призвал и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Новости smi2.ru

  • Яна Павловского освободили из-под стражи в зале бердского суда (98)
  • Ямал выделит гранты на развитие туризма. А Бердск чем хуже? (21)
  • Я вижу позитивные изменения в Бердске, связанные с приходом новой власти (103)
  • Экономику Бердска возглавил экс-коллега нового мэра (23)
  • Что творится на рынке недвижимости Бердска? (64)
Этнопарк появится в зеленой зоне Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [10:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...

Все новости

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: