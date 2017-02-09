В январе 2017 года состоялись судебные заседания по делу об административном правонарушении в отношении бердского предприятия «Сиббиофарм», производящего в том числе лекарства для животных. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

В ноябре 2016 года специалисты регионального Россельхознадзора совместно с московскими коллегами провели плановую выездную проверку, в ходе которой выявили «грубые нарушения лицензионных требований при производстве лекарственных средств для ветеринарного применения». Предприятию-нарушителю выдано соответствующее предписание об устранении выявленных нарушений, выполнение которого остается на контроле в текущем году.

В отношении юрлица и директора предприятия-нарушителя Россельхознадзор в декабре 2016-го возбудил административные дела по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ, рассмотренные в январе 2017-го в мировом суде Бердска и областном арбитраже. В результате решениями судов в отношении ООО НП «Сиббиофарм» наложены административные штрафы на общую сумму 135 тысяч рублей.

Директор «Сиббиофарма» Петр Куценогий согласен с претензиями надзорного органа и не будет оспаривать судебные решения. По его мнению, нарушения есть у всех производителей, и замечания проверяющих он воспринимает как руководство к действию, как толчок к улучшению производства.

— Это нормальная, стандартная процедура: их задача — выявлять, наша — исправлять. У них не стоит задача закрыть нас, поскольку иначе придется закрывать всех, а выписать предписание — что мы должны исправить. А мы через год должны показать, как мы выполнили предписание, — оценивает произошедшее Петр Константинович, отметив, что на предприятии составлен «план исправления» до ноября 2017 года.

По его словам, производство препаратов для ветеринарии берет истоки еще в советские времена. «Сиббиофарм», который делает кормовые добавки 40 лет, не исключение. И в то время никакого стандарта GMP не было. Сейчас постепенно российские предприятия пытаются ему соответствовать, хотя это затея очень затратная.

В производстве «человеческих» лекарств, где прибыль очень высока, переходят на новые стандарты быстрее, хотя и там не успевают.

— В сфере ветеринарных препаратов все стараются малой кровью соответствовать стандартам, как и мы, — прокомментировал «Курьер. среда. Бердск» директор «Сиббиофарма», не уверенный в том, что до следующей проверки в конце текущего года вновь не изменятся требования. А тогда не избежать нового предписания и, возможно, штрафа. — Им важно увидеть динамику, наше стремление исправить.

Наказали бердское предприятие за кормовой антибиотик для свиней и кур. Официально он относится к лекарственным препаратам ветеринарного применения, хотя по сути является кормовой добавкой профилактического действия. Но готовиться препарат все равно должен по стандартам GMP, на которые «Сиббиофарм» постепенно переходит. Современные предприятия, кстати, уже проектируются с учетом мировых стандартов.

Жесткие требования соответствия стандартом предъявляются, по мнению Куценогого, и для защиты внутреннего рынка: чтобы отечественные препараты могли конкурировать с импортными.

Надзорные органы с некоторых пор не имеют право взыскивать штрафы напрямую. Это делается только в судебном порядке.

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