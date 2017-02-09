Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Учитель требует у Генпрокуратуры защиты от Поклонской

Народный артист РФ, режиссер еще незаконченного фильма «Матильда» Алексей Учитель направил в Генеральную прокуратуру РФ два заявления, касающиеся депутата Госдумы Натальи Поклонской и руководства Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство — Святая Русь». Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

В своем первом заявлении, направленном на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, Алексей Учитель просит «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, как и от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской».

Во втором заявлении, подписанном его адвокатом, режиссер просит проверить православную организацию на экстремизм после прозвучавших угроз в адрес создателей картины и потенциальных зрителей.

Пояснение адвоката

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно, — пояснил Добрынин. — С одной стороны, можно было бы просто отшутиться, ссылаясь хотя бы на то, что у российского юриста Поклонской нет российского юридического образования, но теперь она не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель, а значит кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства».

Суждения о фильме, который никто не видел

В своем заявлении, касающемся Поклонской, Алексей Учитель замечает, что обратиться в Генпрокуратору его вынуждают «обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания мною художественного фильма «Матильда», якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви».

Режиссер подчеркивает, что фильм находится в работе, его никто еще не видел и «не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории жизни его персонажей, тем более — делать выводы о каком бы то ни было поругании памяти, нарушении прав их реальных прототипов».

Проверить на экстремизм

Как ранее сообщили СМИ, организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с требованием отказаться от проката нового фильма Алексея Учителя «Матильда».

Авторы обращения, распространенного в интернете, обещают предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием» и отмечают, что всего отправили почтой более тысячи писем по домашним и юридическим адресам директоров кинотеатров.

Во втором заявлении Алексея Учителя говорится, что угрозы в адрес создателей картины «можно расценить как действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии, а также как подстрекательство к активным противоправным действиям».

Режиссер просит проверить православную организацию и ее руководство «на предмет соблюдения законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности».

Запрос от Поклонской

Ранее депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести повторную проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма Алексея Учителя «Матильда» о романтических отношениях будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской.

По мнению депутата, сценарий картины «Матильда» должна проверить экспертная комиссия из числа профессиональных историков и представителей церкви (православных богословов), так как «в фильме главными героями являются лица, официально канонизированные».

Новости smi2.ru

  • Уголовное дело против создателей оперы «Тангейзер» возбуждать не будут (31)
  • Ситуацию с балетом «Щелкунчик» обсудит власть в Новосибирске (2)
  • Священнику не понравился православный крест в спектакле «Метель» (16)
  • РПЦ увидела пропаганду суицида в «Ромео и Джульетте» и «Анне Карениной» (26)
  • Ректоры вузов просят Полтавченко быстрее передать Исаакий РПЦ (4)
Учитель требует у Генпрокуратуры защиты от Поклонской

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [10:00]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...

Все новости

[11:30] Зарезали 12-летнего мальчика сверстники в Воркуте

[11:20] Нашлась бабушка воспитанницы детдома, ищущей родных в Бердске

[11:10] Приставы уличили в подтасовке данных депутата заксобрания Новосибирской обл...


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 11%, облачность: 73%

09 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 2.2 м.с.

Облачно, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 19%, облачность: 67%

10 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -17 C°, ветер: 3.6 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 24%, облачность: 51%

11 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: