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Официальный Киев оказался в очень непривычном для себя положении. В украинской столице твердят, что непрерывно отражают атаки «российского агрессора», а в Пентагоне отвечают: «Не верим!». Нет сомнений, что новое американское военное руководство куда более трезво смотрит на происходящее на Донбассе, чем все время мутившая на Украине воду команда Барака Обамы.
В Пентагоне при этом особо подчеркнули, что сильно обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины. Тем не менее, там отказываются бездоказательно вешать всех собак на Москву. Более того, американцы начали делиться с общественностью своими разведданными. И тут выяснилось, что с российской стороны Вашингтон не фиксирует никакой активности. «Могу сказать вам, что мы не видели какого-либо рода масштабного перемещения российских сил, которое могло бы свидетельствовать, что это часть чего-то большего», — цитирует агентство ЭФЭ слова официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса.
В Пентагоне также отметили, что, по их убеждению, конфликт на востоке Украины может и должен быть решен исключительно мирным путем. «Минские соглашения — единственный способ урегулировать конфликт мирным путем» — подчеркнул Дэвис.
Так много новых месседжей из Вашингтона Киев не получал очень давно. Во-первых, новая администрация Дональда Трампа однозначно посоветовала украинским властям следить за языком. То есть, если кого-то в чем-то команда Петра Порошенко намерена обвинять, то теперь извольте представить доказательства. Во-вторых, Пентагон очень спокойно объяснил, что самым внимательным образом наблюдает за действиями всех сторон конфликта на востоке Украины. В том числе и за ВСУ. И, наконец, в-третьих, Киеву четко дали понять: Вашингтону больше не нужна гражданская война на Донбассе. Осталось лишь выяснить две вещи: станут ли в Киеве делать вид, что не поняли американских месседжей, и каким будет разговор у Трампа с «непонятливыми»?
Источник: РГ
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [09:45]
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