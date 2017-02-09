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18 лет на двоих получили отец и дочь из Бердска за убийство собутыльника в колодце

Бердский городской суд 8 февраля вынес обвинительный приговор двум бомжам из Бердска — Вячеславу и Алене Дроздовым. Подсудимые — родственники, 61-летний отец и 28-летняя дочь. Оба обвинялись в убийстве своего знакомого осколком от бутылки.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по версии следствия, 2 апреля 2016 года Дроздовы выпивали в колодце теплотрассы на ул. Пионерской возле дома №20. Вместе с ними находился потерпевший — тоже бродяга. В разгар «вечеринки» собутыльники поссорились. Дроздову не понравилось поведение «гостя» — тот приставал к его дочери.

Завязалась драка. Вячеслав попросил Алену подать ему орудие убийства — битую бутылку. Дочь так и сделала: выбралась из колодца, нашла стеклянную тару, разбила ее металлической палкой и подала осколки отцу. Этими осколками Дроздов ранил собутыльника в шею. Тот скончался на месте. Его тело так и осталось лежать в колодце, пока его случайно не нашли.

Известно, что оба подсудимых скитаются по улицам долгие годы. Впрочем, большую часть жизни и отец, и дочь провели в тюрьмах. Они неоднократно судимы за различные преступления. Несмотря на непростую судьбу, родственники всегда держались вместе и помогали друг другу. И как выяснилось, даже в криминальных делах.

Суд признал Вячеслава виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийстве. А Алену осудили по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 105 УК РФ — пособничестве в убийстве. Отец получил 10 лет колонии строгого режима, а дочь — 8. Приговор пока не вступил в законную силу.

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18 лет на двоих получили отец и дочь из Бердска за убийство собутыльника в колодце

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [09:30]

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