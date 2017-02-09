В Новосибирске вынесен приговор мужчине, обвиняемому в захвате в заложники своего несовершеннолетнего сына, сообщила в четверг, 9 февраля, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего временное расстройство здоровья, совершенное с использованием предметов, используемых в качестве оружия — и п. «в, г, д» ч. 2 ст. 206 УК РФ — захват в качестве заложника заведомо несовершеннолетнего.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 10 июля 2016 года около 20.00 в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями возникла ссора, в ходе которой мужчина причинил женщине повреждение в виде резаной раны плеча. Желая избежать уголовной ответственности за свои действия, мужчина захватил в заложники своего сына, 2014 года рождения, и стал удерживать его, представив к голове и шее мальчика осколок оконного стекла.

Злоумышленник высказал намерение причинить смерть ребенку, в случае не выполнения заявленных им требований, в том числе высказал в адрес прибывших на место происшествия сотрудников полиции требование о передаче ему одежды, иных предметов, а также о не воспрепятствовании ему и оказании необходимого содействия в процессе того, пока он покинет квартиру и скроется в нужном направлении. В процессе переговоров сотрудникам полиции удалось обезоружить мужчину и освободить удерживаемого на протяжении нескольких часов ребенка, который в процессе задержания не пострадал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима.

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