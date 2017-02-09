Предварительный аудит, проведенный компанией ФБК Grant Thornton в Российском авторском обществе (РАО), выявил​, что 75% платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью организации, являются фиктивными. Такие данные содержатся в отчете (есть у РБК) по итогам авторского совета РАО, который состоялся 8 февраля.

В 2016 году на счета общества поступило 4,7 млрд руб., из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности было направлено 1,6 млрд руб. «На сегодняшний день из общей суммы платежей, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью РАО, были исследованы платежи на сумму 295 млн руб. Признаки фиктивности выявлены в отношении платежей на сумму 228 млн руб., то есть более чем в 75% случаев», — говорится в сообщении РАО.

РАО было создано в 1993 году для защиты интересов отечественных и зарубежных правообладателей — композиторов, писателей, драматургов. В частности, РАО собирает авторские отчисления за использование продуктов интеллектуальной деятельности. Согласно постановлению авторского совета от 24 апреля 2014 года, за свои услуги РАО взимало от 10 до 35% от суммы авторских вознаграждений в зависимости от того, где исполнялось или тиражировалось произведение.

Результаты подробного отчета финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014–2016 годы будут представлены на конференции в апреле, пообещал гендиректор РАО Максим Дмитриев. Однако, по его словам, «уже сейчас приходится констатировать, что в ходе проверки были выявлены многочисленные факты нарушения действующего законодательства, включая перечисление средств по фиктивным основаниям и завышение расходов». Наибольший объем таких платежей отмечается во втором полугодии 2016 года, добавил Дмитриев. План расходов РАО не содержит никакой детализации, поэтому должностные лица имели возможность расходовать средства по своему усмотрению, резюмировал он.

Гонорары для ИП

Аудиторы обнаружили многочисленные нарушения и в процессе распределения авторских вознаграждений. По оценке Дмитриева, к концу 2015 года РАО задолжало правообладателям свыше 2,8 млрд руб., а по итогам 2016 года «ситуация стала только хуже».

В 2016 году РАО распределило между правообладателями 1,3 млрд руб., рассказал президент авторского совета РАО Игорь Бутман, при этом около 862 млн руб., то есть более 65% авторских вознаграждений, были начислены 44 индивидуальным предпринимателям. Большинство из них зарегистрировались лишь в 2016 году, зачастую имели одинаковые фамилии и адреса, констатировал Бутман.

По мнению участников заседания, выявленные нарушения станут основанием для исковых заявлений в отношении лиц, которые необоснованно получали авторское вознаграждение.

Минкульт против

ФБК Grant Thornton приступила к проверке финансово-хозяйственной деятельности РАО и его дочерней организации — ЗАО «Сервисно-эксплуатирующая компания» в январе 2017 года. Она должна была провести аудит бухгалтерской отчетности и распределения авторского вознаграждения. Решение о независимом аудите финансово-хозяйственной деятельности было принято 31 августа 2016 года на внеочередной конференции авторов — членов РАО. Тогда же главой организации стал Максим Дмитриев, а авторский совет был полностью обновлен. Предыдущий председатель совета продюсер Игорь Матвиенко назвал произошедшие изменения «попыткой рейдерского захвата» организации.

За два месяца до этого бывший гендиректор РАО Сергей Федотов был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он способствовал выводу из РАО более чем 500 млн руб. В январе 2017 года Федотов заключил досудебное соглашение со следствием.

В декабре 2016 года новая команда РАО обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести «государственную составляющую» в деятельность организации, сообщал RNS. Тогда же стало известно о переговорах РАО с Национальной медиагруппой, ВГТРК и «Первым каналом». Им предлагалось войти в управление РАО, чтобы сделать его финансовую деятельность прозрачнее. Одновременно, как писал «Коммерсантъ», первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минкульту, Минэкономразвития и Минюсту проработать к 25 января 2017 года вопрос о создании общероссийской общественно-государственной организации, которая контролировала бы сферу управления авторскими правами.

Представитель Минкульта пояснил РБК, что на текущий момент концепция разработана не была, поскольку министерство считает создание подобной организации нецелесообразным.

Источник: РБК

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