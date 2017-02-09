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В Черепаново суд признал бывшего директора школы виновным в растрате бюджетных средств, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 8 февраля.
Черепановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Бочкаревской средней школы 53-летнего Сергея Васильева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ — растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Васильев в феврале 2013 года был привлечен к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), и ему был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.
В целях экономии личных денежных средств он изготовил и направил письмо с просьбой сформировать заявку об изменении бюджетных ассигнований по расходам средней школы (о списании 15 000 рублей), таким образом, распорядился вверенными ему средствами.
Васильев дал устное распоряжение главному бухгалтеру о перечислении бюджетных денежных средств на расчетный счет получателя – ГУ МЧС России по Новосибирской области в счет оплаты административного штрафа.
Суд приговорил Васильева к 1 году лишения свободы (условно), установил испытательный срок 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 09 февраля 2017 г. [07:55]
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