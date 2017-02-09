Россия передала в ООН обращение крымско-татарской общественной организации «Къырым бирлиги» с призывом признать присоединение полуострова к РФ не противоречащим нормам международного права, осудить блокаду Крыма и добиться отмены санкций, введенных западными государствами. Обращение приложено к письму, которое направил постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону. Текст письма опубликован на сайте ООН, передает ТАСС.

Как подчеркивается в обращении, принятом на съезде общественной организации в Симферополе 10 декабря прошлого года, «силовой государственный переворот на Украине» в 2014 году «явился серьезным событием с той точки зрения, что он поставил под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения Крыма».

В сложившейся ситуации власти Крыма приняли «единственно правильное решение» о выходе из состава Украины и присоединении к РФ, говорится в документе. В организации напомнили, что международное право «не устанавливает никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии», а также указали на недопустимость подмены этого понятия, которое подразумевает выход субъекта из состава государства, аннексией (насильственное присоединение государством части другого государства).

В этой связи «Къырым бирлиги» призвала Генеральную Ассамблею ООН «признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым и свободное присоединение к Российской Федерации, не противоречащими нормам международного права», «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь», а также снять введенные в отношении них политические и экономические санкции.

После силового отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года в Крыму и на востоке Украины начались массовые протесты. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум, в ходе которого большинство населения высказалось за воссоединение с Россией.

27 марта 2014 года ГА ООН по инициативе Киева приняла резолюцию, назвавшую референдум незаконным и призывавшую страны и международные организации не признавать Крым частью России. В декабре прошлого года Украина добилась принятия в Генассамблее еще одной резолюции, осуждающей якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека.

Между тем в обращении общественной организации «Къырым бирлиги» отмечается, что на Украине «за все годы независимости не было принято ни одного закона, направленного на восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав крымскотатарского народа, что поощряло власть к совершению актов произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам, пренебрежением их правами на политическое, духовное и социально-экономическое развитие».

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