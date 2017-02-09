Томск. 8 февраля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ — Сотрудники управления ФСБ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который уехал воевать в Сирию на стороне антиправительственных войск, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

«В конце октября 2015 года мужчина транзитом через Азербайджан и Турцию выехал в Сирию, где добровольно вступил в действующее незаконное вооруженное формирование, прошел военную подготовку для террористической деятельности. В настоящее время он все еще находится в Сирии», — говорится в пресс-релизе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

В настоящее время сотрудники ФСБ пытаются разыскать и задержать боевика, ему грозит пожизненное лишение свободы.

http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=806273&sec=1671

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