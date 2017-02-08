В Новосибирске по сообщению о нападении на школьницу проводится доследственная проверка, сообщили в управлении следственного комитета по новосибирской области в среду.

8 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что утром около 8.00, мужчина, находясь на одной из улиц Кировского района Новосибирска, с ножом напал на ранее незнакомую ему 15-летнюю школьницу.

— Злоумышленник повалил девочку на землю, между ними завязалась борьба, однако ей удалось вырваться и убежать. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе нападения серьезных ранений девочка не получила, — уточнили в ведомстве.

В новосибирских СМИ сообщают, что напавший был с ножом и смог порезать девочке лицо. Всю эту информацию сейчас проверяет СКР.

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