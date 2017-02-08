Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий обозначил основные направления развития на 2017 и последующий годы одного из ключевых городов региона — Бердска. Задачи на ближайший период глава региона поставил на собрании трудовых коллективов и общественности Бердска, которое прошло 7 февраля.

Участниками собрания стали ветераны войны и труда, Почётные граждане города Бердска, депутаты Совета депутатов города, представители общественных организаций, политических партий и религиозных конфессий, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, представители трудовых коллективов предприятий и учреждений города. На собрании были рассмотрены перспективы развития Бердска на период до 2021 года и другие актуальные для города вопросы.

Владимир Городецкий отметил, что Бердск играет важную роль в общественной, политической, спортивной и культурной жизни области. По словам главы региона, темпы социально-экономического развития области намного выше, чем в среднем по России. Впервые валовый региональный продукт превысил 1 триллион рублей. И в этом есть заслуга Бердска. В частности Губернатор подчеркнул, что особенно заметны успехи города в развитии агропромышленного комплекса, строительной отрасли и развитии высоких технологий.

С развитием Новосибирской агломерации в городе формируются новые промышленные производства, а значит, создаются новые рабочие места. Открываются перспективы сотрудничества с научными институтами и резидентами Технопарка. Создаются условия для инвестиционного и инновационного развития.

Кроме этого, Бердск, обеспеченный таким важным фактором как природно-рекреационный ресурс, объективно может считаться одним из самых перспективных городов Новосибирской области для инвестирования в сферу туризма.

«Но успехи в различных сферах еще не означают, что мы должны снизить темпы развития, — подчеркнул губернатор. — Необходим постоянный рост, основанный на правильной оценке потенциала как всей Новосибирской области в целом, так и Бердска в частности».

Среди преимуществ региона Владимир Городецкий отметил диверсифицированную экономику, науку и активный малый и средний бизнес. Среди перспективных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы на территории области и призваны способствовать дальнейшему развитию Бердска, глава региона назвал строительство нового железнодорожного вокзала в городе и ускорение темпов строительства Восточного обхода.

Звучала на собрании и критика, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в основном в адрес предыдущей бердской власти, которая не умела договариваться с общественностью, допустила «шатания», например, по концессии котельных. По завершении собрания Владимир Городецкий вручил отличившимся бердчанам Почётные грамоты и Благодарности губернатора Новосибирской области.

справка

Бердску планируется ключевая роль в развитии Новосибирской агломерации — соглашения об этом были подписаны на Всероссийской конференции по развитию городских агломераций в 2015 году, сообщили в пресс-службе областного правительства. Превращение города в один из ведущих промышленно-инновационных и рекреационных центров Сибирского федерального округа и Новосибирской области с высоким качеством жизни и социального самочувствия – это главная стратегическая идея, которая пронизывает все планово-прогнозные решения развития города. Сегодня на разных стадиях реализации находятся 14 инвестиционных проектов на сумму порядка 9 млрд рублей.

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