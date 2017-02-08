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Следователи проверяют информацию, что в одном из детских садов Хабаровска воспитанников кормили кашей с насекомыми, сообщили в среду, 8 февраля в управление СК РФ по Хабаровскому краю.
По информации ведомства, в СМИ появились публикации о том, что воспитанников детского сада №16 города Хабаровска кормят некачественным и продуктами – кашей с насекомыми.
— По данному факту следственными органами Следственного комитета по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — говорится в сообщении.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [18:35]
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