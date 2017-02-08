Депутатский комитет по промышленности 8 февраля обсудил противопаводковые меры в Бердске. Весна обещает быть непростой: снега выпало много, и во время таяния потоп неизбежен. В Бердске 43 особо проблемных участка.

Как рассказала депутатам вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова, сейчас с зоны подтопления вывозят снег. Начальник УЖКХ Владимир Захаров отметил, что в этом году снега вывезли в три раза больше, чем в прошлом. На сегодня уже более 100 000 кубов снежной массы отгружено на городские снегооотвалы. Обычно столько вывозили за сезон. А зима пока не кончилась.

— Паводок — это не трагедия. Это фактор работы всего города, — сказал Захаров.

Чтобы предотвратить потоп в районах Южный и Юго-Восточный коммунальщики традиционно проведут обваловку аэродрома. Это позволит увести вешние воды в сторону от домов. На улицах города откроют ливнеприемники и почистят ливневые канализации. Возле многоквартирных домов появятся трапы. Предприятиям тоже рекомендовано подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации.

— В каждой организации должен быть дворник и инструменты для откачки воды, — отметил Захаров. По его словам, иногда для предотвращения затопления необходимо всего лишь «пять минут подолбить», чтобы вода не скапливалась в одном месте.

Жителям частного сектора рекомендовано очистить канавы. За неочищенные водоотводы АТИ может выписать штраф. Здесь депутаты задались вопросом: а все ли бердчане способны взять лопаты в руки? Ведь в частных домах иногда живут одинокие и беспомощные старики. И не у всех есть возможность нанять рабочих.

Решение этой проблемы есть. В Новосибирской области уже несколько лет действует молодежное движение «Снежный десант». Юноши и девушки добровольно чистят от снега дворы и придомовые территории стариков. Такие же «тимуровцы» есть и в Бердске. Депутаты рекомендовали отделу по делам молодежи координировать деятельность юных волонтеров, дабы те оказывали необходимую помощь пожилым людям.

Депутат Владимир Постников порекомендовал властям разбросать по почтовым ящикам в частном секторе памятки по противопаводковым действиям. Но его коллеги предложили еще более действенный метод: активизировать деятельность ТОСов и уличных комитетов, чтобы те вели разъяснительную работу.

Обеспокоены народные избранники и тем, что на борьбу с паводком может не хватить денег. Об этом, в частности, заявил депутат Владимир Голубев:

— Я прошу показать конкретно: сколько денег запланировано вот сюда, а сколько туда. Вот и все, что нужно. Чтобы бы конкретный список зон!

Депутат Владимир (Юрьевич) Захаров предложил самим собственникам подключиться к вывозу снега:

— Вот я сегодня был на Юго-Восточном. Там хорошие дома — от 5 до 12 млн за штуку. Понимаете? Да, там нужно вывозить снег. Но там муниципалитет сможет вывезти от силы 10-12 тыс. кубов снега. А надо вывезти около 30 тыс. Так вот здесь нужна другая сторона — администрирование. Здесь Сединкин (вице-мэр по развитию местного самоуправлению — прим. ред.) должен организовать вот этих людей, вот эти ТОСы и сказать: ребята, в противном случае — крах.

После обсуждения депутаты решили провести расширенное совещание по противопаводковым мерам. Туда планируют пригласить не только ответственных чиновников, но и общественность.

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