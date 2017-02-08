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Терроризируют воспитательницу детсада из-за фото на ведре для обедов

Снимок работницы детского сада из Набережных Челнов стал причиной скандала: Гульназ С. сфотографировалась, сидя на ведре для еды. После того как фото появилось в одном из пабликов в соцсети, женщина получила массу негативных комментариев в свой адрес.

Впрочем, как пояснила Лайфу сама виновница шумихи Гульназ С., интернет-пользователи всё неправильно поняли. На самом деле три года назад женщина участвовала в конкурсе среди работников детских учреждений, по условиям которого нужно было сделать постановочный снимок на тему «Нарушения требований безопасности и охраны труда».

— Позднее я выложила фотографию в соцсети и забыла о ней. А одна моя знакомая вдруг решила опубликовать её в одном паблике, — рассказала женщина.

Для чего та решила подставить её, Гульназ может только догадываться.

Предположение есть только одно. Одно время я работала в ресторане, где эта знакомая была директором. Потом я уволилась, но зарплату мне не выплатили. В тот момент я написала заявление в прокуратуру. При этом с той своей приятельницей я не ссорилась, — утверждает Гульназ.

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Терроризируют воспитательницу детсада из-за фото на ведре для обедов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 08 февраля 2017 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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